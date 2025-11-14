Sáng 14/11, ông Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TPHCM cho biết, Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025 với chủ đề “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số” diễn ra cuối tháng 11 tới đây có quy mô và thành phần khách mời tham dự ấn tượng.

Tính đến ngày 13/11, TPHCM đã nhận được phản hồi xác nhận tham dự từ: 5 đoàn bộ ngành; 9 đoàn địa phương các nước; 8 tổ chức quốc tế; 10 Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (C4IR) trong mạng lưới toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) và 67 đoàn các trung tâm khoa học – công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo và các tập đoàn hàng đầu từ các quốc gia phát triển trên toàn thế giới...

Họp báo công bố Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025. Ảnh: BTC

Theo lịch trình sự kiện, ông Stephan Mergenthaler – Giám đốc Điều hành WEF cùng lãnh đạo các ban, trung tâm thuộc WEF sẽ tham dự trực tiếp và cùng đồng tổ chức các hoạt động như: Talkshow truyền cảm hứng, phiên toàn thể, phiên thảo luận song song về sản xuất thông minh, tiệc trưa với lãnh đạo Chính phủ, phiên đối thoại chính sách cấp cao với Thủ tướng.

Đặc biệt, chương trình CEO500 – TEA CONNECT, với chủ đề “TPHCM: Hướng đến siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số” sẽ là không gian đối thoại cấp cao giữa Chính phủ Việt Nam và TPHCM với hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp trong nước và quốc tế, tập trung vào các mô hình hợp tác công – tư, chiến lược đầu tư xanh, đổi mới công nghệ và quản trị đô thị hiện đại.

Tại sự kiện sẽ có lễ công bố hàng loạt chương trình hợp tác chiến lược giữa các cơ quan quản lý, trung tâm đổi mới sáng tạo và tập đoàn hàng đầu trong nước và quốc tế, trải rộng trên nhiều lĩnh vực trọng yếu như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ không gian, logistics – cảng biển, tài chính quốc tế và thu hút nguồn vốn kiều hối cho khoa học – công nghệ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM, ông Nguyễn Lộc Hà là Trưởng ban tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025. (Ảnh: BTC)

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà cho hay, diễn đàn không chỉ mang tính học thuật mà còn phải tạo ra động lực đổi mới về chính sách, hợp tác đa ngành, từ đó, thúc đẩy năng lực thực thi trong chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, trở thành động lực phát triển bền vững cho TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung.

Cũng theo ông Hà, thành công của Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 không chỉ đo bằng quy mô tổ chức, số lượng đại biểu tham dự mà phải đánh giá bằng chất lượng cam kết, chất lượng hợp tác và chất lượng hành động sau diễn đàn.

"Đây sẽ là thước đo mới về uy tín quốc gia trong kỷ nguyên chuyển đổi kép. Nơi niềm tin quốc tế không hình thành từ những phát ngôn mà hình thành từ khả năng biến thảo luận thành chính sách, biến chính sách thành thực thi và biến thực thi thành tác động lan toả", ông khẳng định và cho biết Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 phải cho thấy Việt Nam và TPHCM hoàn toàn có thể đứng lên định hình chuẩn mực phát triển mới bằng năng lực tổ chức và năng lực triển khai sự kiện có quy mô lớn.

Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 sẽ chính thức diễn ra với chuỗi hoạt động trọng điểm trong ba ngày 25–27/11/2025 tại Trung tâm Hội nghị Thisky Hall, Khu đô thị Sala (Phường An Khánh, TPHCM). Trang thông tin điện tử chính thức của Diễn đàn tại https://hef.gov.vn/ và nền tảng mạng xã hội Facebook được vận hành song ngữ Việt – Anh, cung cấp thông tin chính thống, kịp thời cho báo chí, đối tác và công chúng trong và ngoài nước.