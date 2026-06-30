Chiều 30/6, Sở GD-ĐT TPHCM công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2026-2027. Điểm chuẩn được xác định trên cơ sở chỉ tiêu tuyển sinh của từng trường, số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng và kết quả kỳ thi tuyển sinh. TPHCM công bố điểm chuẩn cả 3 nguyện vọng 1, 2, 3 cùng lúc.

Điểm chuẩn lớp 10 TPHCM chương trình đại trà được Sở GD-ĐT công bố sau ngày thi một tháng. Phía Sở GD-ĐT TPHCM cho rằng đây là chủ đích của ngành giáo dục nhằm hạn chế tối đa tình trạng trúng tuyển ảo và bảo đảm quyền lợi cho học sinh.

Theo quy định tuyển sinh, mỗi thí sinh được đăng ký đồng thời nguyện vọng vào lớp chuyên, lớp tích hợp và 3 nguyện vọng lớp 10 đại trà.

Trước đó, Sở GD-ĐT đã công bố điểm chuẩn chuyên và tích hợp trước để thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học. Sau khi hệ thống "làm sạch" dữ liệu, loại những em đã chọn học chuyên hoặc tích hợp khỏi danh sách, Sở mới tiến hành xét và công bố điểm chuẩn lớp 10 đại trà. Nếu công bố điểm chuẩn tất cả các hệ cùng lúc, một thí sinh có thể đồng thời trúng tuyển lớp chuyên và lớp đại trà. Khi thí sinh lựa chọn học chuyên, suất học ở lớp đại trà sẽ bị bỏ trống, trong khi một thí sinh khác đủ điểm đáng lẽ trúng tuyển lại bị đánh rớt. Việc xét tuyển theo trình tự giúp hạn chế tối đa tình trạng này, bảo đảm chỉ tiêu lớp đại trà được phân bổ đúng cho những học sinh có nhu cầu.

Thí sinh thi vào lớp 10 TPHCM năm 2026. Ảnh: Nguyễn Huế

Trước thời điểm thành phố sáp nhập, việc xét tuyển 3 nguyện vọng lớp 10 đại trà tại một số khu vực được thực hiện tuần tự: xét xong nguyện vọng 1 mới đến nguyện vọng 2, rồi nguyện vọng 3. Cách làm này có thể giúp công bố điểm sớm hơn, nhưng phụ huynh và học sinh phải chờ đợi qua nhiều đợt xét tuyển mới biết kết quả cuối cùng. Tại một số trường, toàn bộ chỉ tiêu có thể đã được lấp đầy ngay từ nguyện vọng 1, khiến thí sinh đăng ký nguyện vọng 2 và 3 gần như không còn cơ hội trúng tuyển, dù đạt mức điểm cao. Điều này ít nhiều tạo ra sự thiệt thòi cho học sinh.

Sau khi TPHCM sáp nhập, Ban Chỉ đạo kỳ thi đã thống nhất chuyển sang phương án xét tuyển đồng thời cả 3 nguyện vọng và công bố điểm chuẩn một lần. Cách làm này có thể khiến thời gian công bố kết quả chậm hơn đôi chút, nhưng đổi lại, điểm chuẩn được công bố là kết quả cuối cùng và chính xác. Thí sinh đủ điểm trúng tuyển có thể nộp hồ sơ nhập học ngay, không phải chờ đợi qua nhiều đợt xét như trước.

Bên cạnh đó, các trường THPT cũng tuyển đủ học sinh ngay từ đợt công bố đầu tiên, tạo thuận lợi cho công tác tổ chức năm học mới. Phương án xét tuyển đồng thời không chỉ rút ngắn quy trình xét tuyển về tổng thể mà còn bảo đảm công bằng hơn cho thí sinh ở cả 3 nguyện vọng.

Thí sinh cần làm gì sau khi trúng tuyển?

Theo quy định, thí sinh trúng tuyển phải thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh lớp 10 của Sở GD-ĐT tại địa chỉ https://ts10.hcm.edu.vn, đồng thời nộp hồ sơ trực tiếp tại trường THPT trúng tuyển theo hướng dẫn của từng đơn vị.

Những học sinh trúng tuyển nhưng không xác nhận nhập học trên hệ thống hoặc không nộp hồ sơ đúng thời hạn sẽ được xem là từ chối quyền trúng tuyển.

Hồ sơ nhập học lớp 10 gồm:

Bản chính học bạ THCS (đối với học bạ điện tử là bản in từ học bạ số có chữ ký của ban giám hiệu và đóng dấu của trường);

Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (bản sao trích lục hoặc bản sao có chứng thực);

Phiếu đăng ký xét tốt nghiệp THCS năm 2026 và thi tuyển vào lớp 10 năm học 2026-2027;

Phiếu báo điểm tuyển sinh lớp 10, thể hiện điểm thi và 3 nguyện vọng đăng ký;

Giấy xác nhận thuộc diện ưu tiên (nếu có);

Giấy chứng nhận đạt giải, thành tích (nếu có).

Các giấy tờ trên sẽ được trường THCS nơi học sinh theo học bàn giao cho học sinh để hoàn tất thủ tục nhập học.

Tùy tình hình nhập học thực tế và nhu cầu tuyển sinh của các trường THPT, Sở GD-ĐT TPHCM có thể xem xét tổ chức tuyển sinh bổ sung nhằm tuyển đủ chỉ tiêu còn thiếu. Đối tượng được tham gia đợt tuyển sinh này là những học sinh đã dự thi lớp 10 nhưng không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng đã đăng ký.