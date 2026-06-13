Theo kế hoạch của Sở GD-ĐT TPHCM, hôm nay (13/6), Hội đồng tuyển sinh lớp 10 vẫn đang làm tiếp các công việc sau chấm thi. Từ nay đến ngày 15/6/2026, Ban Thư ký sẽ tiến hành ghép điểm và in các dữ liệu phục vụ công tác ráp phách, sơ đồ.

Đến 8h cùng ngày, Ban lãnh đạo tổ chức cuộc họp triển khai nhiệm vụ cho các thành viên tham gia, gồm lãnh đạo hội đồng chấm thi, tổ trưởng và tổ phó các tổ ráp phách, sơ đồ.

Cũng ngày 15/6, toàn bộ cán bộ tham gia công tác ráp phách, sơ đồ được tập huấn nghiệp vụ nhằm bảo đảm việc thực hiện đúng quy trình, quy định.

Thí sinh thi lớp 10 TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Sau khi hoàn tất khâu tập huấn, từ 13h30 ngày 15/6, các tổ ráp phách, sơ đồ sẽ tiếp nhận hồ sơ, dữ liệu do Ban Thư ký bàn giao để triển khai công việc theo quy trình đã được hướng dẫn. Công tác ráp phách, sơ đồ dự kiến kéo dài đến hết ngày 17/6.

Sau khi hoàn tất việc rà soát và đối chiếu dữ liệu, chậm nhất trước 17h ngày 19/6, dữ liệu điểm thi sẽ được bàn giao cho Chủ tịch Hội đồng chấm thi để thực hiện các bước công bố kết quả.

Sau đó Sở GD-ĐT TPHCM sẽ công bố điểm thi lớp 10. Với tiến độ công việc như hiện nay, chắc chắn trước ngày 19/6, Sở sẽ công bố kết quả thi lớp 10.

2026 là năm đầu tiên TPHCM tổ chức tuyển sinh sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong đó, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 có hơn 151.000 thí sinh dự thi, còn kỳ thi tốt nghiệp THPT có 142.899 thí sinh. Đây đều là những kỳ thi có quy mô lớn nhất cả nước hiện nay. Số lượng thí sinh của mỗi kỳ thi tại TPHCM cao gấp 5-6 lần nhiều địa phương khác.

Đáng chú ý, khoảng cách giữa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT chỉ một tuần. Điều này khiến áp lực tổ chức thi đối với ngành giáo dục thành phố trở nên đặc biệt lớn, từ khâu chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí nhân sự, bảo đảm an ninh, an toàn đến công tác vận chuyển, bảo mật đề thi, tổ chức thi, chấm thi.