PGS.TS Nguyễn Bá Bình, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội cho hay, năm 2026, trường tuyển sinh trình độ đại học chính quy theo 3 phương thức: Xét tuyển thẳng; Xét tuyển dựa trên kết quả học tập của bậc THPT đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026; Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Năm 2026, trường nâng số lượng tuyển sinh thêm 200 so với năm 2025.

PGS.TS Nguyễn Bá Bình, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội cùng các sinh viên của trường.

Năm nay, ngoài chế độ miễn, giảm học phí và học bổng khuyến khích học tập theo quy định của Nhà nước, Trường ĐH Luật Hà Nội dành thêm chế độ học bổng, ưu đãi đối với sinh viên Khóa 51 trong thời gian học tập tại cơ sở đào tạo ở Bắc Ninh như sau:

- Cấp 350 suất học bổng với tổng giá trị khoảng 3 tỷ đồng, gồm:

+ 110 suất học bổng ở mức 100% học phí cho khoảng 5% sinh viên có điểm đầu vào thuộc nhóm đứng đầu khóa học;

+ 240 suất học bổng ở mức 30% học phí cho khoảng 10% sinh viên có điểm đầu vào thuộc nhóm cao thứ hai trong khoảng từ trên 5% đến 15% tổng sinh viên của khóa học.

Trường cũng thực hiện chính sách miễn tiền ở ký túc xá đối với tất cả sinh viên Khóa 51 trong toàn bộ thời gian học tập tại cơ sở đào tạo tại Bắc Ninh. Mức được miễn khoảng 5 triệu đồng/sinh viên, không bao gồm tiền điện, nước sinh viên sử dụng trong thời gian ở ký túc xá. Nhà trường cho hay, ký túc xá được trang bị đầy đủ điều hòa, nước nóng lạnh, chăn, ga, gối, đệm, màn...; giặt sấy tập trung. Tổng mức sinh viên được miễn dự kiến khoảng 10 tỷ đồng.

Học phí dự kiến của Trường ĐH Luật Hà Nội đối với sinh viên học các chương trình tiêu chuẩn năm học 2026-2027 là 840.000đ/tín chỉ. Trường thu 5 tháng/học kỳ, 40 tháng/khoá học, 140 tín chỉ/khóa học.

Đối với sinh viên Chương trình đào tạo chất lượng cao, học phí dự kiến năm học 2026-2027 là 840.000đ/tín chỉ đối với các học phần thực tập chuyên môn, khoá luận tốt nghiệp, giáo dục quốc phòng - an ninh; 1.852.000đ/tín chỉ đối với các học phần khác. Trường thu 5 tháng/học kỳ, 40 tháng/khóa học, 140 tín chỉ/khóa học.