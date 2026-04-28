Chia sẻ với VietNamNet, GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho hay, tính đến 8h ngày hôm nay 28/4, tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là 1.017.482.

Trong đó, số thí sinh đang học lớp 12 năm nay là 969.141 (chiếm 95,25%); số thí sinh tự do là 48.341 (chiếm 4,75%).

Trong số các thí sinh đã đăng ký đến lúc này, có 6.331 em được miễn thi ngoại ngữ (chiếm 0,62%). Số thí sinh đăng ký trực tuyến đạt 1.004.398 (chiếm 98,71%), số thí sinh đăng ký trực tiếp là 13.084 (chiếm 1,29%).

Đại diện Cục Quản lý chất lượng cho hay, các thí sinh có quyền điều chỉnh thông tin đăng ký đến 17h ngày 5/5.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT các năm trước. Ảnh: Phạm Tùng.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra ngày 10-12/6, trong đó ngày 11 và 12/6 thí sinh chính thức làm bài thi.

Thí sinh dự thi phải làm 4 bài thi, trong đó có Toán và Ngữ văn bắt buộc. Với hai môn tự chọn, thí sinh chọn trong các môn đã học ở trường là Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ Nông nghiệp, Công nghệ Công nghiệp và Ngoại ngữ.

Nội dung đề thi nằm trong chương trình cấp THPT, chủ yếu ở lớp 12 và có một số câu hỏi thuộc kiến thức lớp 10, 11. Đề thi được xây dựng theo ma trận của Bộ GD-ĐT gồm có các cấp độ tư duy: Biết, hiểu, vận dụng.

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục được xây dựng theo định hướng nhằm đạt yêu cầu kiểm tra năng lực, phẩm chất người học, tỷ lệ câu hỏi mang tính phân hóa như năm 2025, trong đó có các câu vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tế cuộc sống.

Các môn thi trắc nghiệm sẽ được ra theo các dạng như cấu trúc đề thi tham khảo đã được Bộ GD-ĐT công bố năm trước, gồm dạng nhiều phương án lựa chọn, dạng câu đúng/sai, dạng trả lời ngắn. Điểm trong bài thi trắc nghiệm không chia đều số câu hỏi trong đề thi mà có mức điểm khác nhau.

Ngữ văn là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận và đề sẽ tiếp tục sử dụng ngữ liệu nằm ngoài sách giáo khoa.