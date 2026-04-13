Theo đó, năm 2026, Bộ GD-ĐT bổ sung danh mục các chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Cụ thể, ngoài chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi giống năm trước, điểm mới đáng chú ý là Bộ GD-ĐT bổ sung thêm 2 loại chứng chỉ ngoại ngữ là tiếng Nhật, tiếng Hàn (J.TEST, TOPIK, VEPT) ở năm 2026.

Danh sách các chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi môn ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2026 gồm:

Tuy nhiên, Bộ GD-ĐT lưu ý, trường hợp thí sinh có đủ điều kiện được miễn thi nhưng vẫn muốn tham gia thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp (để lấy điểm xét tuyển đại học) thì phải sử dụng kết quả thi môn ngoại ngữ để tính điểm xét tốt nghiệp THPT.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra từ ngày 10-12/6, trong đó ngày 11 và 12/6 thí sinh chính thức làm bài thi.

Kỳ thi sẽ diễn ra trong 3 buổi (1 buổi thi Toán, 1 buổi thi Ngữ văn và 1 buổi thi bài tự chọn).

Thí sinh là học sinh lớp 12 dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ phải thi 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn cùng 1 bài thi gồm 2 môn được lựa chọn trong số các môn còn lại là Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ định hướng công nghiệp, Công nghệ định hướng nông nghiệp, Tin học, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật. Thí sinh được chọn thi môn ngoại ngữ khác với ngoại ngữ được học tại trường phổ thông.

Nội dung đề thi nằm trong chương trình cấp THPT, chủ yếu ở lớp 12 và có một số câu hỏi thuộc kiến thức lớp 10, 11. Đề thi được xây dựng theo ma trận của Bộ GD-ĐT gồm có các cấp độ tư duy: Biết, hiểu, vận dụng.