Cụ thể ở môn Toán, trong tổng số 185 học sinh, có 13 em đạt từ 9 điểm trở lên, 106 em đạt mức 8 đến dưới 9 điểm và 65 em ở mức 6,5 đến dưới 8 điểm. Chỉ có 1 học sinh nằm trong khoảng 5 đến dưới 6,5 và không có bài thi dưới 5 điểm. Như vậy, gần như toàn bộ học sinh (184/185 em) đạt từ 6,5 điểm trở lên.

Môn Tiếng Anh có tới 90 học sinh đạt từ 9–10 điểm, chiếm gần một nửa tổng số. Bên cạnh đó, 78 em đạt mức 8 đến dưới 9 điểm và 16 em đạt từ 6,5 đến dưới 8 điểm. Chỉ ghi nhận 1 trường hợp dưới 6,5 điểm và không có bài thi dưới trung bình. Tổng số học sinh đạt từ 8 điểm trở lên là 168/185 em, chiếm hơn 90%.

Phổ điểm thi vào lớp 10 của Trường THCS - THPT Lê Thánh Tông.

Trong khi đó, môn Ngữ văn có số học sinh đạt từ 9 điểm là 4 em, 113 em đạt mức 8 đến dưới 9 điểm và 65 em ở mức 6,5 đến dưới 8 điểm. Có 3 học sinh đạt từ 5 đến dưới 6,5 và không có điểm dưới 5. Phổ điểm tập trung chủ yếu ở mức 7–9.

Kết quả thi cho thấy không có học sinh dưới 5 điểm ở cả ba môn, tỷ lệ học sinh đạt từ khá trở lên chiếm áp đảo. Đặc biệt, môn Tiếng Anh có số lượng điểm cao vượt trội, trong khi Toán và Văn duy trì sự ổn định ở dải điểm 7–9.