Theo đó, VFF tiếp tục mở bán vé trực tiếp trận bán kết lượt về giữa tuyển Việt Nam vs Malaysia, bắt đầu từ 9h15 ngày 19/8 cho tới khi hết vé. Vé được bán tại quầy vé đặt tại cổng chính Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đường Lê Quang Đạo, phường Từ Liêm, Hà Nội. Vé trận đấu có 4 mức giá gồm: 300 nghìn đồng-500 nghìn đồng-700 nghìn đồng-1 triệu đồng.

Như vậy, đây là cơ hội cuối để người hâm mộ sở hữu những tấm vé vào sân tiếp lửa cho thầy trò HLV Kim Sang Sik, trong trận đấu quyết định tranh vé vào chung kết ASEAN Cup 2026.

Tuyển Việt Nam luôn nhận được sự cổ vũ của các CĐV. Ảnh: S.N

Cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam vs Malaysia ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 20h ngày 19/8 trên SVĐ Mỹ Đình.

Với chiến thắng 2-0 ở lượt đi, tuyển Việt Nam chỉ cần hòa hoặc thua không quá 1 bàn sẽ giành vé vào chung kết. Tuy nhiên, thầy trò HLV Kim Sang Sik đặt quyết tâm giành chiến thắng trong cuộc đối đầu với Malaysia.

"Trong trận đấu lượt đi với Malaysia, chúng tôi gặp khó bởi lối chơi tấn công biên của đối thủ. Vì vậy, tuyển Việt Nam cần cải thiện thông qua những buổi phân tích và buổi tập chiều 18/8. Về khâu tấn công, chúng tôi cố gắng tập trung thực hiện nhiều phương án hơn nữa, trong đó có hai bên cánh, tập trung để tạo ra một trận đấu thật tốt. Mục tiêu của tuyển Việt Nam là giành chiến thắng dành tặng người hâm mộ", HLV Kim Sang Sik đánh giá.

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