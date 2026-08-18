Chiều 18/8, tuyển Việt Nam có buổi tập "tổng duyệt" chuẩn bị cho trận tái đấu Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình, bán kết lượt về ASEAN Cup 2026. Thông tin đáng chú ý nhất của buổi tập này là việc Văn Vĩ không thể tập luyện cùng các đồng đội.

Cầu thủ CLB Thép Xanh Nam Định đi tất, đi bộ chậm với bác sĩ trước khi phải nghỉ sớm. HLV Kim Sang Sik đã nói chuyện khá lâu với học trò. Nhiều khả năng ông thầy người Hàn Quốc cho Văn Vĩ nghỉ thi đấu ở trận tuyển Việt Nam tái đấu Malaysia sắp tới.

Văn Vĩ để ngỏ khả năng thi đấu. Ảnh: S.N

Trước đó, Văn Vĩ dính chấn thương ở bàn chân, cụ thể là anh bị một vết xước. Dù vậy, anh vẫn đã chính và thể hiện tốt ở trận tuyển Việt Nam thắng Malaysia 2-0 trên sân khách.

Những tưởng Văn Vĩ bình phục hoàn toàn, nhưng một lần nữa anh lại xuất hiện với hình ảnh chấn thương. Ngay cả khi kịp hồi phục, cầu thủ sinh năm 1998 cũng khó có thể chơi trọn vẹn trong trận đấu với Malaysia tối 19/8.

Trong trường hợp Văn Vĩ vắng mặt, HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng dùng Văn Hậu ở vị trí chạy cánh. Đây cũng là phương án được thuyền trưởng người Hàn Quốc sử dụng trong trận tuyển Việt Nam thắng Indonesia 3-0 ở vòng bảng.

Cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam vs Malaysia ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 20h ngày 19/8 trên SVĐ Mỹ Đình.

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