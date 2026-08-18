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Tối 18/8, Malaysia có buổi tập duy nhất trên sân Mỹ Đình, chuẩn bị cho trận tái đấu tuyển Việt Nam tại bán kết lượt về ASEAN Cup 2026.
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Trong chuyến làm khách này, Malaysia mang theo 3 thủ môn.
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Theo quan sát, Malaysia chỉ có 21 cầu thủ lành lặn tập trên sân.
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Endrick dos Santos là trụ cột quan trọng của Malaysia nhưng đang dính chấn thương nặng. Cầu thủ này từng khoác áo Công an TP.HCM ở V-League.
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Trong khi các cầu thủ khởi động, một thành viên BHL Malaysia dùng điện thoại "soi" kỹ các khán đài nhằm tránh bị lộ bài.
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HLV Tan Cheng Hoe cũng đề cao cảnh giác.
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Công tác an ninh trong buổi tập của Malaysia được đảm bảo.
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Tuyển Malaysia gặp bất lợi lớn khi thua 0-2 ở trận lượt đi.
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Dù vậy đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe vẫn tuyên bố sẽ thắng ngược tuyển Việt Nam để vào chung kết.
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Các cầu thủ Malaysia sẽ phải thi đấu trên mặt cỏ không giống sân nhà (mặt cỏ lá gừng).
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Cuộc đối đầu tuyển Việt Nam vs Malaysia ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 20h ngày 19/8 trên SVĐ Mỹ Đình.

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