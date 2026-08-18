Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
Trung vệ Phạm Xuân Mạnh tự tin cùng tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia trong trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân nhà Mỹ Đình.
Sau chiến thắng 2-0 ở lượt đi, tuyển Việt Nam nắm lợi thế lớn trước Malaysia trong trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026. Thầy trò HLV Kim Sang Sik cần giữ sự tập trung để giành vé chung kết.
HLV Kim Sang Sik tuyên bố, tuyển Việt Nam sẽ khắc phục những điểm yếu, và giành chiến thắng thuyết phục trước Malaysia ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026, trên sân Mỹ Đình lúc 20h ngày 19/8.