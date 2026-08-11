Chiều 11/8, tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi tập tiếp theo chuẩn bị cho trận làm khách trên sân của Malaysia, lượt đi bán kết ASEAN Cup 2026. Thông tin đáng chú ý ở buổi tập này là tình trạng sức khỏe của hậu vệ Văn Vỹ.

Cầu thủ CLB Thép Xanh Nam Định cùng các đồng đội di chuyển xuống sân nhưng sau đó không tham gia các bài tập. Văn Vĩ đi dép, thay vì đi giày tập luyện như các cầu thủ khác. Điều này cho thấy cầu thủ chạy cánh của tuyển Việt Nam khả năng đang gặp chấn thương.

Văn Vỹ có vai trò quan trọng trong lối chơi của tuyển Việt Nam. Ảnh: S.N

Văn Vỹ là một trong những trụ cột của tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup năm nay. Anh là phương án được HLV Kim Sang Sik dành sự tin tưởng tuyệt đối trong 4 trận đấu vừa qua.

Tại vòng bảng, Văn Vỹ đá chính cả 4 trận, ghi 1 bàn và đóng góp một 1 kiến tạo, một lần được bầu chọn là cầu thủ chơi xuất sắc nhất trận (ở trận thắng Indonesia 3-0).

Trong trường hợp xấu nhất Văn Vĩ không kịp hồi phục trước trận gặp Malaysia, HLV Kim Sang Sik có thể sử dụng Phan Tuấn Tài hay Đoàn Văn Hậu. Khi đó, vị trí trung vệ lệch trái ở tuyển Việt Nam có thể được giao cho Nhật Minh.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam còn 1 buổi tập trên SVĐ Mỹ Đình, trước khi lên đường sang Kuala Lumpur vào ngày 13/8, chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi với chủ nhà Malaysia ngày 16/8. Ngay sau trận đấu, thầy trò HLV Kim Sang Sik trở về Hà Nội tiếp đón Malaysia ở lượt về ngày 19/8.

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