Sau khi kết thúc vòng bảng ASEAN Cup 2026, Đình Bắc đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới, với 5 bàn thắng. Tiền đạo sinh năm 2004 lập hat-trick trong trận tuyển Việt Nam thắng Timor Leste 7-0, sau đó là cú đúp vào lưới Campuchia (thắng 3-1).

Các cầu thủ có 4 bàn thắng đứng ngay phía sau Đình Bắc là Baker (Indonesia) và Win Tun (Myanmar), nhưng đều hết cơ hội đua danh hiệu Vua phá lưới vì đã bị loại. Đối thủ còn lại của Đình Bắc là Paulo (Malaysia, 3 bàn), Fandi (Singapore, 3 bàn), Teerasak, Khamyok, Burapha (Thái Lan, 2 bàn), Hoàng Hên, Xuân Son (2 bàn)...

Đình Bắc đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại ASEAN Cup 2026. Ảnh: S.N

Với phong độ hiện tại, Đình Bắc hoàn toàn có thể ghi thêm bàn thắng ở 2 trận gặp Malaysia, và 2 trận chung kết nếu tuyển Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc ở vòng bán kết.

Trong trường hợp chân sút CAHN ghi 2 bàn, anh sẽ san bằng số bàn thắng của Xuân Son ghi được ở ASEAN Cup 2024. Thành tích này mang về cho cầu thủ gốc Brazil danh hiệu Vua phá lưới.

Nhưng chắc chắn mục tiêu của Đình Bắc không chỉ dừng lại ở 7 bàn thắng. Anh nỗ lực hết sức vượt qua đàn anh, để không chỉ tranh danh hiệu cá nhân cao quý ở ASEAN Cup 2026, mà còn thiết lập cột mốc lịch sử cho bản thân cũng như bóng đá Việt Nam.

Đình Bắc đưng trước cột mốc lịch sử. Ảnh: S.N

Cụ thể, Đình Bắc đang đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ Việt Nam ghi nhiều bàn thắng nhất ở một kỳ ASEAN Cup, và cũng trở thành cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên giành 2 danh hiệu Vua phá lưới trong một năm (trước đó là VCK U23 châu Á 2026 với 4 bàn thắng).

Dĩ nhiên những Xuân Son, Hoàng Hên... cũng rất quyết tâm đua danh hiệu Vua phá lưới. Sự cạnh tranh sòng phẳng của các cầu thủ càng giúp tuyển Việt Nam có thêm cơ hội chiến thắng trong các trận đấu đầy thử thách thách sắp tới.

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