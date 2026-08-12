Tuyển Việt Nam không ngại Malaysia

Nếu chỉ nhìn vào những gì hai đội đã thể hiện từ đầu giải, tuyển Việt Nam có đủ cơ sở để bước vào bán kết ASEAN Cup, đấu Malaysia với sự tự tin cao nhất.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik bất bại sau vòng bảng, giành ngôi đầu bảng A với 3 chiến thắng và 1 trận hòa, trong đó có màn trình diễn ấn tượng khi thắng giòn giã Indonesia 3-0 ngay trên sân khách, Malaysia chỉ đứng nhì bảng B.

Tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn so với Malaysia

Không chỉ sở hữu phong độ khá cao, tuyển Việt Nam còn có sự vượt trội về kinh nghiệm với khá đông các cầu thủ đã trải qua nhiều trận đấu lớn lẫn áp lực ở ASEAN Cup.

Lịch sử cũng đang đứng về phía tuyển Việt Nam khi thắng 10 hòa 1 và chỉ thua 1 trận tính từ 2014 đến nay. Ở cuộc so tài gần nhất, các học trò của HLV Kim Sang Sik thắng 3-1.

Những con số ấy đủ để tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn so với Malaysia vốn đang trong giai đoạn xây dựng lại lực lượng sau cú sốc giả giấy tờ nhập tịch 7 cầu thủ, bị phanh phui và nhận án phạt nặng.

Nhưng ông Kim Sang Sik ngán gì?

Với những gì đã cho thấy ở vòng bảng, dù vẫn dành cho Malaysia sự tôn trọng, nhưng nếu chơi đúng sức đoàn quân của HLV Kim Sang Sik hoàn toàn có thể lấy vé chung kết sớm ngay sau trận lượt đi trên sân của đối thủ.

Tuy nhiên, cũng từ chính đội nhà, chiến lược gia người Hàn Quốc có lý do để âu lo cũng như thận trọng. Trong 4 trận vòng bảng, Việt Nam được đánh giá cao hơn so với các đối thủ, ngoại trừ Indonesia.

Nhưng điều ông Kim Sang Sik lo nhất vẫn nằm ở chỗ các học trò không là chính mình khi phải đá ở "cửa trên"

Thế nhưng, trừ Timor Leste quá yếu để tuyển Việt Nam có một chiến thắng tương đối nhẹ nhàng, hai trận gặp Singapore và Campuchia, đội đều cho thấy những vấn đề không nhỏ.

Trước Singapore, tuyển Việt Nam cầm bóng nhiều, tạo được cơ hội nhưng bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành và cuối cùng chỉ có được trận hòa.

Đến Campuchia, câu chuyện còn rõ hơn: kiểm soát tới 76% thời lượng bóng nhưng phải chờ tới những phút cuối mới ghi được hai bàn để thắng 3-1. Trong cả hai trận, hàng phòng ngự cũng có những thời điểm mất tập trung và để đối thủ tạo ra cơ hội nguy hiểm, thậm chí bị thủng lưới.

Điều đáng nói là khi bị đánh giá thấp hơn Indonesia, tuyển Việt Nam lại chơi một trận gần như hoàn hảo về cách tiếp cận. Đội bóng chủ động phòng ngự, kiên nhẫn chờ cơ hội và trừng phạt đối thủ bằng những pha phản công. Ba bàn thắng đến theo những cách khác nhau nhưng đều cho thấy sự hiệu quả đáng kể.

Tuyển Việt Nam dường như chơi tốt nhất khi không chịu áp lực phải áp đặt thế trận hoặc chiến thắng nhanh, thuyết phục… Đây rõ ràng là lý do khiến thuyền trưởng người Hàn Quốc phải lo. Malaysia chắc chắn sẽ giăng ra thế trận chủ động chơi thấp, chờ sai lầm từ phía tuyển Việt Nam, bất chấp được chơi trên sân nhà ở trận lượt đi.

Vì thế, điều HLV Kim Sang Sik “ngán” có lẽ không phải Malaysia mạnh đến đâu, mà là liệu tuyển Việt Nam có đủ kiên nhẫn, đủ sắc bén và đủ tập trung khi phải đóng vai đội cửa trên hay không.

Giành chiến thắng trước Malaysia không phải nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng muốn có thể sớm chạm tay vào chiếc vé chung kết ASEAN Cup 2025, tuyển Việt Nam phải chứng minh khả năng thích ứng: không chỉ thắng khi được đá theo sở trường, mà còn biết cách giải quyết những thế trận diễn ra theo kịch bản không mong muốn, đó mới là bản lĩnh của nhà đương kim vô địch.

Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn