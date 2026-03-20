Trường Phổ thông Năng khiếu công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 với tổng chỉ tiêu 595 học sinh, tuyển sinh toàn quốc và đào tạo tại hai cơ sở.

Cụ thể, cơ sở An Đông (quận 5 cũ, TPHCM) tuyển 245 học sinh, gồm 7 lớp chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh và Ngữ văn, mỗi lớp không quá 35 học sinh. Học sinh học 2 buổi/ngày, không tổ chức bán trú.

Trong khi đó, cơ sở Đông Hòa (TP Thủ Đức, Khu đô thị ĐH Quốc gia TPHCM) tuyển 350 học sinh với 10 lớp chuyên định hướng liên ngành, gồm: Toán (2 lớp), Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học (mỗi môn 1 lớp), Tiếng Anh (2 lớp) và Ngữ văn (2 lớp). Học sinh học 2 buổi/ngày, có tổ chức bán trú.

Học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu.

Về phương thức tuyển sinh, thí sinh phải dự thi ít nhất 4 bài thi, gồm 3 môn không chuyên (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) và 1 môn chuyên trong số các môn trường tổ chức. Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 môn chuyên, với điều kiện một môn thuộc nhóm Toán - Ngữ văn và một môn thuộc nhóm còn lại (Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học).

Các bài thi không chuyên gồm cả tự luận và trắc nghiệm, bài thi môn chuyên chủ yếu theo hình thức tự luận; riêng môn Tiếng Anh có thêm phần trắc nghiệm. Điểm bài thi tính theo thang điểm 10, trong đó môn chuyên nhân hệ số 2, các môn còn lại hệ số 1.

Thí sinh được xét tuyển khi tham gia đầy đủ các bài thi theo quy định, không vi phạm quy chế, các bài thi đều đạt trên 2 điểm và đạt mức điểm chuẩn do hội đồng tuyển sinh quyết định. Mỗi thí sinh đăng ký ít nhất một nguyện vọng, có thể đăng ký nhiều nguyện vọng và sắp xếp thứ tự ưu tiên, song chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng cao nhất.

Thời gian đăng ký dự thi từ 8h ngày 4/5 đến 17h ngày 10/5/2026, bao gồm cả cuối tuần. Thí sinh đăng ký trên hệ thống tại các máy tính do nhà trường bố trí.

Lịch thi như sau: