Theo phong tục cổ truyền, ngày đầu tết Nguyên đán, người dân thường đến chùa lễ Phật khấn xin sức khỏe, bình an, may mắn. Ước vọng ấy được thể hiện qua các bài văn khấn.

Dưới đây là các bài văn khấn đi lễ chùa, đền, miếu… đầu năm mới theo sách Văn khấn cổ truyền Việt Nam -NXB Văn hoá Thông tin.

Văn khấn lễ Phật

Văn khấn tam toà Thánh Mẫu Văn khấn cầu tài, cầu lộc, cầu bình an ở ban Tam Bảo Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần) - Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. - Con xin thành tâm kính lạy chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh tăng, Hộ pháp Thiện thần, Thiên Long Bát Bộ. Tín chủ con là… Ngụ tại… Hôm nay là ngày... tháng… năm… Tín chủ con thành tâm dâng hương hoa, phẩm oản, cùng sớ trạng (nếu viết sớ đặt trên mâm lễ vật) lên cửa mười phương thường trụ Tam Bảo. Tín chủ con thành tâm kính lễ. Đức Phật A Di Đà giáo chủ cõi cực lạc phương Tây. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Sa Bà. Đức Phật Dược sư Lưu Ly giáo chủ cõi phương Đông. Đức Thiên thủ, Thiên nhãn, Ngũ bách danh tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát. Kính lạy Hộ pháp thiên thần, chư thiện Bồ Tát, kính xin chư vị rủ lòng từ bi, phù hộ độ trì cho con, nguyện được… (công danh, tài lộc, giải hạn, bình an…). Nguyện xin chư vị, chấp kỳ lễ bạc tâm thành (sớ trạng) chứng minh, chứng giám cho con được tai qua nạn khỏi, điều lành mang đến, điều dữ tiêu tan, phát lộc phát tài, gia chung mạnh khỏe, trên dưới thuận hoà an khang thịnh vượng. Chúng con người phàm trần tục lầm lỗi còn nhiều. Cúi mong Phật, Thánh từ bi đại xá cho con (và gia đình) được tai qua nạn khỏi, mọi sự tốt lành, sở cầu như ý sở nguyện tòng tâm. Tín chủ con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì. Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần) Ảnh minh họa: Hà Nguyễn Văn khấn lễ Phật Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần) - Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Hôm nay là ngày… tháng… năm… Tín chủ con là... Ngụ tại... Cùng toàn thể gia đình thành tâm trước Đại hùng Bảo điện, nơi chùa. Đức Phật Thích Ca, đức Phật Di Đà, mười phương chư Phật, vô thượng Phật pháp, Quan Âm Đại sỹ, cùng Hiền Thánh tăng. Đệ tử lâu đời lâu kiếp Nghiệp chướng nặng nề Nay đến trước Phật đài Thành tâm sám hối Thề tránh điều dữ Nguyện làm việc lành Ngửa trông ơn Phật Quán Âm Đại sỹ, Chư Thánh Hiền tăng, Thiên Long Bát Bộ, Hộ pháp Thiên thần Từ bi gia hội. Cúi xin các vị phù hộ cho chúng con và cả gia đình tâm không phiền não, thân không bệnh tật, hàng ngày an vui làm việc theo pháp Phật nhiệm màu, để cho vận đáo hanh thông, muôn thuở nhuần ơn Phật pháp. Đặng xin cứu độ cho các bậc tôn trưởng cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc, cùng cả chúng sinh đều thành Phật đạo. Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì. Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần) Văn khấn tam toà Thánh Mẫu Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần) Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con kính lạy đức Hiệu thiên chí tôn kim quyết Ngọc Hoàng Huyền cung cao Thượng đế. Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ chư vị tôn thần. Con xin kính Cửu trùng Thanh Vân lục cung công chúa. Con kính lạy đức thiên tiên Quỳnh Hoa Liễu Hạnh Mã Hoàng công chúa, sắc phong Chế Thắng Hoà Diệu đại vương, gia phong Tiên Hương Thánh Mẫu. Con kính lạy đức đệ nhị đỉnh thượng cao sơn triều mường Sơn Tinh công chúa Lê Mại Đại Vương. Con kính lạy đức đệ tam thủy phủ, Lân nữ công chúa. Con kính lạy đức đệ tứ khâm sai Thánh Mẫu, tứ vi chầu hà, năm tòa quan lớn, mười dinh các quan, mười hai Tiên cô, mười hai Thánh cậu, Ngũ hổ đại tướng, Thanh hoàng Bạch xà đại tướng. Chúng con là:... Ngụ tại:... Hôm nay là ngày… tháng... năm... Chúng con đến nơi đây chắp tay kính lễ, khấu đầu vọng bái, lòng con thành khẩn, dạ con thiết tha, kính dâng lễ vật, cúi xin các ngài xót thương phù hộ độ trì cho gia chung chúng con sức khỏe dồi dào, phúc thọ khang ninh, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đắc bình an, vạn sự hanh thông, gặp nhiều may mắn. Hương tử con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần).