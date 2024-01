Theo thông báo ngày 10/1 của Sở GD-ĐT Hà Nội, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024 của học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm GDNN-GDTX là 8 ngày. Cụ thể từ ngày 7/2 đến hết ngày 14/2/2024 (tức là từ ngày 28 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày mồng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Thời gian nghỉ Tết đối với cán bộ, công chức của Sở GD-ĐT Hà Nội, phòng GD-ĐT các quận, huyện, thị xã là 7 ngày. Cụ thể, từ ngày 8/2 đến hết ngày 14/2/2024 (tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày mồng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Như vậy, so với một số tỉnh, thành đã công bố thời gian nghỉ tết của học sinh, Hà Nội đang ít nhất. Ngay sau khi Sở GD-ĐT Hà Nội công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán, trên một số phụ huynh và trên các diễn đàn giáo dục thắc mắc vì sao học sinh Hà Nội nghỉ Tết với số ngày ít nhất.

Ảnh minh họa.

Về vấn đề này, đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc TP Hà Nội được xây dựng theo khung thời gian đã được Thủ tướng phê duyệt.

Căn cứ thông báo của UBND TP về nội dung này, Sở GD-ĐT Hà Nội đã nghiên cứu, cân nhắc kỹ để đề xuất UBND TP phương án phù hợp nhất với mục tiêu bảo đảm an toàn cho học sinh và tạo thuận lợi, yên tâm cho phụ huynh.

Vị này cho hay, theo lịch nghỉ Tết đã được công bố, thời gian nghỉ Tết của học sinh là 8 ngày, nhiều hơn phụ huynh học sinh 1 ngày.

“Đây là phương án đã được Sở GD-ĐT Hà Nội cân nhắc kỹ và tính đến nhiều tình huống nhằm bảo đảm an toàn cao nhất cho học sinh. Nếu cho học sinh nghỉ dài hơn, nhiều gia đình, nhất là với các gia đình có con ở độ tuổi mầm non, tiểu học sẽ rất khó khăn khi không có người trông con do bố mẹ đi làm theo lịch chung”, vị này thông tin.