Vườn hoa cẩm tú cầu trong công viên Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TPHCM) đang trở thành điểm check-in thu hút đông đảo giới trẻ.

Theo ghi nhận của VietNamNet, hoa cẩm tú cầu đang nở rộ với đủ màu trắng, tím, xanh, tạo góc sống ảo ngay giữa lòng thành phố. Đơn vị quản lý cho biết hoa được trồng luân phiên và chăm sóc thường xuyên để giữ không gian luôn tươi mới, phục vụ nhu cầu thư giãn của người dân và du khách.