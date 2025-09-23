Nguồn gốc cây cẩm tú cầu

Cẩm tú cầu có tên khoa học là Hydrangea macrophylla, thuộc họ tú cầu (Hydrangeaceae). Đây là loài cây bụi thân gỗ, sống lâu năm, có nguồn gốc từ Nhật Bản và các vùng khí hậu ôn đới châu Á.

Hoa cẩm tú cầu không chỉ được yêu thích bởi vẻ đẹp lãng mạn mà còn gắn bó sâu sắc với nhiều nền văn hóa trên thế giới. Tại Nhật Bản, loài hoa này xuất hiện trong các khu vườn chùa từ hàng thế kỷ trước và trở thành điểm nhấn của lễ hội Ajisai Matsuri diễn ra vào tháng 6 hàng năm. Với người Nhật, cẩm tú cầu tượng trưng cho lòng biết ơn, sự thành tâm và cả lời xin lỗi chân thành.

Tại châu Âu, từ thế kỷ 18, hoa được du nhập vào các khu vườn hoàng gia, biệt thự quý tộc và mang ý nghĩa của sự sang trọng, thịnh vượng, nhưng cũng gợi nhắc đến tình yêu đơn phương trong văn hóa thời Victoria.

Ở Mỹ, cẩm tú cầu xuất hiện nhiều trong các khu vườn và là loài hoa phổ biến trong tiệc cưới, biểu trưng cho tình yêu viên mãn và sự chân thành.

Cẩm tú cầu có nhiều màu sắc rực rỡ. Ảnh: GN

Cách trồng và chăm sóc cây cẩm tú cầu

Cây thường cao từ 1-3m, lá to, xanh đậm, mép có răng cưa. Đặc điểm nổi bật nhất của cẩm tú cầu là cụm hoa hình cầu lớn, rực rỡ với nhiều màu sắc như trắng, hồng, tím, xanh lam. Màu hoa thay đổi phụ thuộc vào độ pH của đất: đất chua cho hoa màu xanh lam, đất kiềm tạo hoa hồng hoặc tím.

Cẩm tú cầu ưa khí hậu mát mẻ, đất tơi xốp, giàu hữu cơ và thoát nước tốt. Ở Việt Nam, cẩm tú cầu thường được trồng nhiều ở những vùng có khí hậu mát mẻ, đặc biệt là các khu vực miền núi cao như Đà Lạt, Sa Pa, Tam Đảo, Mộc Châu.

Cẩm tú cầu không ưa ánh nắng trực tiếp, đặc biệt là vào buổi trưa, nên trồng ở nơi có ánh sáng tán xạ, như ban công có mái che, hiên nhà, hoặc dưới tán cây lớn. Về đất trồng, cẩm tú cầu cần loại đất giàu dinh dưỡng, tơi xốp, có khả năng giữ ẩm tốt nhưng phải thoát nước nhanh.

Cẩm tú cầu ưa ẩm, vì vậy cần tưới nước thường xuyên, đều đặn mỗi ngày, đặc biệt vào mùa nắng nóng. Tránh để cây bị khô hoặc bị ngập úng, bởi điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến bộ rễ.

Để cây sinh trưởng tốt, bạn cần bón phân định kỳ khoảng 15-20 ngày một lần. Khi cây bắt đầu có nụ, hãy tăng cường bón thêm phân lân và kali để hoa nở to, cánh dày và bền màu hơn.

Để hoa có màu xanh lam, cần làm cho đất có tính axit (độ pH dưới 7), có thể bổ sung bột nhôm sulfate hoặc phèn chua vào đất.

Nếu muốn hoa có màu hồng, tím hoặc đỏ, hãy tăng độ kiềm của đất (độ pH trên 7) bằng cách bón thêm vôi bột hoặc các loại phân bón giàu canxi.

Đối với màu trắng, chỉ cần duy trì đất ở độ pH trung tính và hạn chế bón phân có chứa nhôm.

Cẩm tú cầu hợp với tuổi gì?

Trong phong thủy, hoa cẩm tú cầu thường được xem là loài hoa mang năng lượng hòa hợp, cân bằng và gắn kết. Hoa có nhiều cánh nhỏ tụ lại thành chùm tròn tượng trưng cho sự sum vầy, viên mãn, trọn vẹn trong tình cảm và các mối quan hệ.

Dựa trên màu sắc và ý nghĩa phong thủy, mỗi tuổi sẽ phù hợp với một số màu hoa nhất định.

Cẩm tú cầu màu xanh: Giáp Tý (1984), Ất Sửu (1985), Nhâm Dần (1962, 2022), Quý Mão (1963, 2023), Giáp Thìn (1964), Ất Tỵ (1965), Nhâm Tuất (1982), Quý Hợi (1983).

Cẩm tú cầu xanh dương, trắng: Bính Tý (1996), Đinh Sửu (1997), Giáp Dần (1974), Ất Mão (1975), Nhâm Thìn (1952, 2012), Quý Tỵ (1953, 2013), Bính Ngọ (1966), Đinh Mùi (1967).

Cẩm tú cầu hồng, tím: Mậu Ngọ (1978), Kỷ Mùi (1979), Bính Thìn (1976), Đinh Tỵ (1977), Mậu Dần (1998), Kỷ Mão (1999), Giáp Tuất (1994), Ất Hợi (1995).

Cẩm tú cầu hồng, trắng: Canh Tý (1960, 2020), Tân Sửu (1961, 2021), Mậu Dần (1998), Kỷ Mão (1999), Bính Tuất (1946, 2006), Đinh Hợi (1947, 2007), Canh Ngọ (1990), Tân Mùi (1991).

Cẩm tú cầu trắng: Nhâm Dần (1962, 2022), Quý Mão (1963, 2023), Canh Thìn (2000), Tân Tỵ (2001), Nhâm Tuất (1982), Quý Hợi (1983), Nhâm Thân (1992), Quý Dậu (1993).

Đặt chậu cẩm tú cầu ở phòng khách hoặc ban công giúp tăng cường năng lượng tích cực, thu hút may mắn. Trưng bày trong dịp cưới hỏi mang ý nghĩa tình yêu bền chặt, gia đình hạnh phúc.

Trong công việc, loài hoa này tượng trưng cho sự biết ơn và tinh thần hợp tác, thích hợp để trang trí văn phòng hoặc làm quà tặng.

Cẩm tú cầu hợp với mệnh gì?

Cẩm tú cầu hợp với những người mang mệnh Mộc và Thủy, bởi cây ưa nước, sinh trưởng tốt trong môi trường ẩm mát. Người thuộc hai mệnh này khi trồng hoặc trưng bày hoa sẽ nhận được năng lượng hỗ trợ, mang lại sự cân bằng cảm xúc và may mắn trong công việc, tình duyên.

Với người mệnh Hỏa, hoa cẩm tú cầu có thể giúp làm dịu tính nóng nảy, hỗ trợ ổn định tinh thần, nhất là khi chọn hoa màu xanh lam hoặc tím.

Người mệnh Kim nên chọn hoa màu trắng để tăng sự hài hòa.