Xã miền núi Lào Cai nỗ lực nâng cao thu nhập, quyết tâm cán đích nông thôn mới

Xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu cán đích nông thôn mới trong năm 2025. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, chính quyền và địa phương đang chú trọng thực hiện tiêu chí thu nhập.