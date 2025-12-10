Tại nhiều xã trên địa bàn thành phố Huế sau sắp xếp đơn vị hành chính, phong trào thi đua lan tỏa từ bộ máy chính quyền đến từng thôn, tổ dân cư, tạo sự đồng thuận cao và thúc đẩy chuyển dịch toàn diện về kinh tế, xã hội và môi trường.

Xã Quảng Điền được xem là điểm sáng nổi bật khi đưa công nghệ vào phục vụ quản lý và nâng cao chất lượng điều hành. Trên nền tảng phòng điều hành thông minh được hoàn thiện từ giai đoạn trước, địa phương đã triển khai hệ thống giám sát an ninh, báo cáo số liên thông và thiết bị quan trắc môi trường nhằm cảnh báo thiên tai. Cán bộ xã đánh giá việc áp dụng công nghệ giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tăng tính minh bạch và cải thiện rõ rệt hiệu quả phục vụ người dân.

Người dân xã Quảng Điền chung tay làm sạch, đẹp thôn, xóm.

Cùng với chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất nông nghiệp ở các vùng ven đô thành phố cũng ghi nhận nhiều mô hình mới xuất phát từ phong trào thi đua. Hợp tác xã Quảng Thọ II đăng ký nội dung thi đua “số hóa sản xuất – mở rộng thị trường”, tập trung phát triển sản phẩm trà rau má OCOP. Việc đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, kết hợp mô phỏng 3D và công nghệ AR trong quảng bá, đã giúp nông dân tiếp cận khách hàng mới và mở rộng không gian kinh doanh vượt khỏi phạm vi địa phương. Đây được xem là hướng đi phù hợp với xu thế nông thôn số, tạo hiệu ứng lan tỏa cho nhiều hợp tác xã khác.

Trong nhóm tiêu chí môi trường yếu tố cốt lõi của nông thôn mới nâng cao, phong trào thi đua phân loại rác tại nguồn, xây dựng chợ an toàn thực phẩm và xử lý nước thải hộ gia đình đang được triển khai tại nhiều xã. Việc thay đổi thói quen sinh hoạt của người dân được thực hiện thông qua từng mô hình cụ thể, có sự tham gia của các đoàn thể và lực lượng thanh niên xung kích. Từ đó, môi trường sống được cải thiện, giảm tình trạng rác thải sinh hoạt phát tán tự do, góp phần bảo đảm vệ sinh nông thôn.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, các xã trên địa bàn thành phố Huế có quy mô rộng hơn, dân số tăng, khối lượng công việc lớn. Vì vậy, bộ máy chính quyền cơ sở được yêu cầu vận hành linh hoạt, trực tiếp và sát thực tế hơn.

Nhiều địa phương đưa nội dung ứng dụng công nghệ vào nhiệm vụ thi đua hằng năm, tập trung vào cải cách thủ tục hành chính, giám sát thiên tai và chuẩn hóa quy trình điều hành. Theo đánh giá của chính quyền cơ sở, chuyển đổi số giúp phong trào thi đua có chiều sâu, hướng đến phục vụ người dân tốt hơn và tăng tính công khai trong quản lý.

Ông Lê Thành Nam, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Huế cho biết, giai đoạn tới, thành phố tiếp tục ưu tiên đầu tư hạ tầng, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp sinh thái và mở rộng mô hình xã thông minh theo tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Điều quan trọng là duy trì sự thống nhất trong điều hành để mỗi xã đều có bước phát triển ổn định và lâu dài.

Từ thực tiễn triển khai tại các xã, có thể thấy phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới ở thành phố Huế đang chuyển từ hình thức sang chiều sâu. Mỗi cộng đồng có một sáng kiến, mỗi địa phương có một hướng phát triển phù hợp, tạo động lực để nâng cao đời sống nhân dân và định hình nông thôn Huế xanh, thông minh, sinh thái, hiện đại.