Xã Mỹ Thiện, tỉnh Đồng Tháp được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Mỹ Tân, Mỹ Trung và Thiện Trung của tỉnh Tiền Giang cũ. Trong đó, xã Mỹ Trung và Thiện Trung duy trì chuẩn nông thôn mới, còn xã Mỹ Tân đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024.

Nhận thức rõ vai trò của công tác tuyên truyền trong việc huy động sức mạnh nhân dân, các địa phương thành phần đã triển khai nhiều hình thức truyền thông phong phú: thông qua hệ thống loa truyền thanh, các buổi họp dân, sinh hoạt chi bộ, pano, áp phích và bản tin nông thôn mới.

Cán bộ, đoàn thể đến từng hộ gia đình vận động, giải thích chủ trương và lợi ích thiết thực của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giúp người dân hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

Đầu tư hạ tầng cấp nước sạch, nâng cao đời sống người dân nông thôn.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, bà con trong xã nhiệt tình hưởng ứng, tự nguyện hiến đất làm đường, chỉnh trang cảnh quan, góp phần tạo diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp. Người dân trở thành chủ thể của chương trình, tham gia cả vào quá trình thực hiện và giám sát.

Từ sự đồng thuận cao trong nhân dân, hạ tầng giao thông của được hoàn thiện, nhiều tuyến đường được mở rộng, bê tông hóa. Ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan được nâng lên, phong trào trồng hoa dọc các tuyến đường và thực hiện phân loại rác tại nguồn lan tỏa rộng khắp.

Song song đó, người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Quy trình từ chọn giống, chăm sóc đến phòng bệnh cho cây trồng, vật nuôi đều được hướng dẫn cụ thể giúp tăng năng suất, giảm chi phí và nâng cao thu nhập.

Đời sống văn hóa - xã hội cũng có bước phát triển đáng kể. Các hoạt động văn nghệ, thể thao được duy trì đều đặn; cơ sở vật chất y tế, giáo dục không ngừng hoàn thiện; con em được học tập trong điều kiện tốt hơn; người dân được chăm sóc sức khỏe kịp thời, tạo nên sự phấn khởi và niềm tin vào tương lai phát triển bền vững.

Kinh tế xã Mỹ Thiện ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể, với sản lượng trái cây đạt 107.500 tấn, lúa 50.144 tấn, cây màu 45.320 tấn; có 3 sản phẩm OCOP. Thu nhập bình quân đầu người đạt 72,4 triệu đồng (tăng gần 25 triệu đồng so với năm 2020). Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,4%. Tổng thu ngân sách đạt 128,5 tỷ đồng, bằng 119,3% chỉ tiêu; toàn địa bàn giải quyết việc làm cho 4.515 lao động và xây dựng, sửa chữa 105 căn nhà đại đoàn kết và nhà tình nghĩa.

Hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn xã từng bước đồng bộ hơn; giao thông, thủy lợi, điện và trường học tiếp tục được đầu tư nâng cấp. Sản xuất nông nghiệp chuyển mạnh sang hướng hàng hóa, kinh tế tập thể giữ vai trò ổn định, ngành nghề kinh doanh ngày càng đa dạng. Các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư, tạo không gian sinh hoạt phong phú cho người dân.

Qua 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vai trò làm chủ của nhân dân được phát huy rõ nét. Duy trì và nhân rộng nhiều mô hình sáng tạo như: tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, khu dân cư kiểu mẫu, mô hình “Nhà sạch - vườn đẹp”, “Thu gom rác thải hộ gia đình”.

Toàn xã Mỹ Thiện đã trồng 35 tuyến đường hoa với tổng chiều dài gần 99,3 km; có 6.055 hộ tham gia thu gom, xử lý rác tại nguồn; đầu tư 33 km hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời, góp phần đảm bảo an toàn giao thông và tạo cảnh quan hiện đại.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, xã Mỹ Thiện tiếp tục triển khai nhiều công trình và nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm là xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống người dân và củng cố kết cấu hạ tầng.

Xã xác định tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, trong đó chú trọng: Ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả, mở rộng sản phẩm chủ lực; nâng cấp hạ tầng giao thông, điện, thủy lợi, trường học và các thiết chế văn hóa; duy trì và lan tỏa các phong trào văn hóa - văn nghệ, bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp.