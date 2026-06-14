Chiều 14/6, trong cuộc trao đổi với P.V Báo VietNamNet, ông Vũ Ngọc Đương, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa, cho biết đơn vị đã tiếp nhận phản ánh về trường hợp một thí sinh sử dụng tài liệu và điện thoại trong giờ làm bài nhưng không bị xử lý theo quy chế.

Theo ông Đương, Sở GD-ĐT đang tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin này và họp để làm rõ sự việc.

Ông Đương cho biết, sự việc đang trong quá trình xác minh, chưa thể xác định đúng sai nên chưa thể cung cấp thông tin cụ thể. Khi có kết quả xác minh, Sở sẽ công khai thông tin.

Một điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Xuân Ngọc

Động thái trên diễn ra sau khi mạng xã hội lan truyền thông tin về một thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT sử dụng tài liệu và điện thoại trong quá trình làm bài nhưng không bị xử lý theo quy chế.

Theo bài đăng của thí sinh V.V. trên mạng xã hội, sự việc xảy ra ngày 12/6 tại Trường THPT Ngô Gia Tự. Dù vi phạm quy chế, thí sinh vẫn được làm bài đến hết giờ thi.

Ngành giáo dục tỉnh Khánh Hòa đã ghi nhận thông tin và đang xác minh.

Trong kỳ thi năm 2026, toàn tỉnh có 52 điểm thi với hơn 22.000 thí sinh, ghi nhận 3 trường hợp vi phạm và bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng thi. Ngoài ra, có 2 thí sinh được đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp vì lý do sức khỏe.