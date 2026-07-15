Ngày 15/7, Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã xác minh vụ thí sinh bị phản ánh vi phạm quy chế thi nhưng không bị xử lý.

Một điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Xuân Ngọc

Theo ông Vũ Ngọc Đương, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa, ngày 13/6, mạng xã hội xuất hiện thông tin một thí sinh tại phòng thi số 0577, điểm thi Trường THPT Ngô Gia Tự, sử dụng “phao giấy” và điện thoại khi làm bài thi tự chọn thứ nhất.

Nội dung phản ánh cho rằng cán bộ coi thi đã phát hiện, thu giữ các vật dụng nhưng không lập biên bản, vẫn để thí sinh tiếp tục làm bài thi tự chọn thứ hai.

Qua kiểm tra, tổ xác minh xác định thí sinh có mang điện thoại vào phòng thi và bị cán bộ coi thi phát hiện, thu giữ trong thời gian làm bài. Tuy nhiên, chưa có căn cứ xác định thí sinh mang “phao giấy” như thông tin trên mạng xã hội.

Trên cơ sở kết quả xác minh, Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Khánh Hòa quyết định hủy toàn bộ kết quả các bài thi của thí sinh do vi phạm quy chế thi.

Đối với những người làm công tác coi thi tại điểm thi Trường THPT Ngô Gia Tự, Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa sẽ họp xem xét, xử lý sau khi hoàn thành công tác chấm phúc khảo.

Qua phân tích phổ điểm, đối chiếu kết quả thi với học bạ, Sở không ghi nhận dấu hiệu bất thường hoặc sự phân hóa điểm số thiếu hợp lý. Công tác tổ chức, coi thi và chấm thi tại các điểm thi được đánh giá nghiêm túc, khách quan, ngoại trừ vụ việc xảy ra tại điểm thi THPT Ngô Gia Tự.