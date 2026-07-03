Sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, một hiện tượng đặc biệt xuất hiện tại một hội đồng thi địa phương.

Cụ thể, kết quả thống kê cho thấy, tỉnh Tuyên Quang có 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán, trên tổng số hơn 17.000 thí sinh dự thi.

Song, đáng chú ý, trong đó có tới 147 bài thi đạt điểm tuyệt đối (chiếm hơn 95% số điểm 10 của toàn tỉnh) tập trung với mật độ cao trong dải số báo danh gần nhau, trong khoảng từ 080163xx đến 080166xx (328 thí sinh).

Phổ điểm môn Toán của tỉnh Tuyên Quang năm nay cũng có hình dạng đặc biệt, “lạ” hơn so với phổ điểm các môn khác, khi số bài thi đạt điểm 10 (154 bài thi) còn nhiều hơn số bài thi đạt các mức điểm thấp hơn như 9,2; 9,4; 9,6; 9,8.