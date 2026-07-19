Ung thư gan có tiên lượng xấu nhất trong các loại ung thư, cướp đi sinh mạng của hơn 23.000 người Việt mỗi năm. Với nhiều trường hợp, đặc biệt khi bệnh đã di căn hoặc không còn khả năng phẫu thuật, chẩn đoán ung thư gan từng đồng nghĩa thời gian sống chỉ còn được tính bằng tháng.

Cách đây không lâu, anh T.Đ.T (38 tuổi, Hà Nội) xuất hiện các triệu chứng tưởng chừng đơn giản như chán ăn, mệt mỏi và sụt cân. Kết quả thăm khám tại Bệnh viện Bạch Mai cho thấy anh mắc ung thư gan đã xâm lấn tĩnh mạch cửa - dấu hiệu cho thấy bệnh ở giai đoạn rất nặng.

Không chấp nhận thực tế, người đàn ông trẻ tuổi tiếp tục tìm đến nhiều bệnh viện với hy vọng có thể tìm được phương án điều trị. Thế nhưng, khi các lựa chọn y học còn hạn chế, bệnh của anh tiến triển nhanh hơn mọi nỗ lực. Chưa đầy hai tháng sau khi phát hiện bệnh, anh qua đời, để lại nỗi tiếc thương cho gia đình, đồng nghiệp và bạn bè.

Câu chuyện của anh T. từng là thực tế phổ biến với nhiều trường hợp ung thư gan tại Việt Nam. Theo các chuyên gia, trước đây khi khối u đã xâm lấn mạch máu hoặc di căn, thời gian sống thêm của người bệnh thường chỉ khoảng 3-6 tháng. Các phương pháp điều trị chủ yếu mang tính kiểm soát triệu chứng hơn là kéo dài sự sống.

Ung thư gan hiện vẫn là một trong những loại ung thư có tỷ lệ tử vong cao nhất tại Việt Nam. Tuy nhiên, điều đang thay đổi chính là cơ hội lớn hơn dành cho những bệnh nhân được chẩn đoán hôm nay.

BSCKII Nguyễn Trường Giang - Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Gan mật và Tiêu hóa, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) cho biết có những bệnh nhân từng chỉ được tiên lượng sống vài tháng nhưng nhờ những tiến bộ của y học, họ đã có thêm thời gian sống cùng gia đình.

Những năm gần đây, sự ra đời của các thuốc miễn dịch thế hệ mới đã tạo ra bước ngoặt trong điều trị ung thư biểu mô tế bào gan giai đoạn tiến triển.

Một trong những phác đồ nổi bật là STRIDE, được chỉ định cho các bệnh nhân không còn khả năng phẫu thuật. Nghiên cứu quốc tế HIMALAYA cho thấy phác đồ này tăng thời gian sống so với nhiều phương pháp điều trị tiêu chuẩn trước đây.

Ông N.T.Đ.N (66 tuổi, Đắk Lắk) là một trong số bệnh nhân đó. Khi đến bệnh viện, ông N. có tiên lượng xấu: ung thư gan đa ổ trên nền xơ gan, đã di căn phổi, di căn xương, xuất hiện huyết khối tĩnh mạch cửa. Không chỉ vậy, người bệnh còn bị cổ trướng, xuất huyết tiêu hóa, nhiễm trùng toàn thân và suy thận nhẹ.

Vượt hơn 1.300 km từ Tây Nguyên ra Hà Nội với hy vọng mong manh tìm kiếm cơ hội sống, ông N. được các bác sĩ tập trung kiểm soát nhiễm trùng, ổn định chức năng gan thận trước khi bước vào điều trị miễn dịch.

Kết quả vượt ngoài mong đợi. Chỉ sau hai chu kỳ điều trị bằng phác đồ STRIDE, chức năng gan cải thiện rõ rệt, các chỉ số khối u giảm mạnh, người bệnh tăng 3kg trong vòng một tháng và đáp ứng tốt với điều trị.

Bác sĩ Giang cho biết, những kết quả như vậy cho thấy ngay cả ở nhóm bệnh nhân từng bị xem là "không còn nhiều hy vọng", y học hiện đại vẫn có thể tạo ra những thay đổi tích cực.

Không chỉ dừng lại ở liệu pháp miễn dịch, điều trị ung thư gan hiện nay còn hướng tới sự phối hợp nhiều phương pháp nhằm tối ưu hiệu quả.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, ông Đ.H.M (65 tuổi, trú ở Thái Nguyên) mắc ung thư gan trên nền viêm gan B mạn tính, từng trải qua 6 lần nút mạch hóa chất (TACE), đã đáp ứng tích cực với phác đồ kết hợp Atezolizumab và Bevacizumab.

Nói về điều trị ung thư gan, PGS.TS Phạm Cẩm Phương - Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, cho rằng y học hiện đại đang thay đổi tiên lượng ung thư gan, biến những trường hợp từng không còn cơ hội thành những bệnh nhân có thêm hy vọng.

Phác đồ điều trị cho ông M. là một trong những phác đồ tiên tiến nhất hiện nay đối với ung thư gan tiến triển. Một loại thuốc giúp hệ miễn dịch nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư trong khi loại còn lại ngăn chặn sự hình thành mạch máu nuôi khối u.

Sự kết hợp này không chỉ giúp thu nhỏ khối u mà còn đưa một số bệnh nhân từ nhóm không còn khả năng phẫu thuật trở lại nhóm có thể xem xét các biện pháp điều trị triệt căn.

Bên cạnh đó, nhiều kỹ thuật hiện đại khác như nút mạch hóa chất, đốt sóng cao tần, xạ trị chính xác cao hay xạ trị trong chọn lọc bằng hạt vi cầu phóng xạ cũng đang góp phần nâng cao hiệu quả điều trị.

Đến nay, ung thư gan vẫn là căn bệnh nguy hiểm với tỷ lệ tử vong cao nhất ở nước ta. Các bác sĩ cho rằng chìa khóa quan trọng vẫn là phát hiện sớm. Với những người mắc viêm gan B, viêm gan C, xơ gan hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao, việc tầm soát định kỳ mỗi 6 tháng là cách hiệu quả nhất để tận dụng tối đa những thành tựu điều trị hiện đại, trước khi căn bệnh tiến triển đến giai đoạn muộn.

Sau 10 ngày chán ăn, người đàn ông bất ngờ nhận chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối Những biểu hiện tưởng chừng đơn giản như táo bón, đầy bụng, rối loạn thói quen đi tiêu hay ăn uống kém kéo dài có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý tiêu hóa nguy hiểm.

33 năm sau điều trị ung thư, người phụ nữ nói lý do nâng niu tấm thẻ ra viện Năm 1992, bà T.T.T. mắc ung thư vú, sau điều trị đã duy trì cuộc sống 33 năm nhờ lối sống lành mạnh. Cũng nhờ tái khám theo đúng hướng dẫn của bác sĩ, bà đã được phát hiện sớm một số bệnh khác và điều trị hiệu quả.