Cơn đau lưng hóa ra là ung thư phổi di căn

Bà N.T.H (51 tuổi, Ninh Bình) phát hiện mắc ung thư phổi vào tháng 3/2025 sau một thời gian dài bị đau lưng và đau vai. Ban đầu, người phụ nữ nghĩ mình chỉ bị thoái hóa xương khớp như nhiều người ở tuổi trung niên nên cố gắng chịu đựng.

Thế nhưng cơn đau ngày càng dữ dội. Khi đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân có tổn thương di căn xương và chỉ định thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu.

Kết quả khiến cả gia đình chết lặng: Ung thư phổi đã ở giai đoạn muộn, di căn vào xương, nhiều vị trí xương đang bị hủy hoại.

Nghe bác sĩ thông báo chẩn đoán, người chồng ngồi bên cạnh hai mắt đỏ ngàu, giọng nói hối tiếc. Hơn 30 năm hôn nhân, vợ chồng cùng buôn bán tạp hóa nên thuốc lá lúc nào cũng có sẵn trong cửa hàng. Từ sáng đến tối, ông luôn thủ vài điếu trong túi áo, hút ở bất cứ đâu, từ trong nhà, ngoài sân cho đến khi ngồi cạnh vợ.

Thực tế trong cuộc sống, dù sống chung với khói thuốc nhưng người vợ chưa từng than phiền. Để rồi, sau 30 năm để vợ chung sống với khói thuốc, người chồng bật khóc khi biết vợ mắc ung thư phổi giai đoạn cuối.

"Đến lúc bác sĩ nói hút thuốc lá thụ động cũng là nguyên nhân gây ung thư phổi, tôi thấy mình là tội đồ", người chồng chia sẻ.

Ông từng đọc báo, từng nghe cảnh báo về tác hại của thuốc lá, nhưng giống như nhiều người khác, ông nghĩ bệnh tật còn ở đâu đó rất xa.

Người bệnh khám ung thư phổi tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Kim Long.

"Tôi cứ nghĩ mình hút thì mình chịu. Không ngờ người chưa từng hút một điếu thuốc nào nhưng lại hứng chịu tất cả tác hại lại là vợ tôi", ông nói.

Sau khi phát hiện bệnh, bà H. bước vào hành trình điều trị đầy gian nan với hóa chất và thuốc chống hủy xương. Hơn 1 năm điều trị khiến cơ thể người phụ nữ gầy đi, sức khỏe suy giảm rõ rệt. Những sinh hoạt bình thường trước đây giờ cũng trở nên khó khăn nhưng người chồng luôn bên cạnh vợ.

Ông đưa vợ đi khám, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ và luôn tự trách mình đã hủy hoại sức khỏe của vợ.

Ai có nguy cơ mắc ung thư phổi?

Theo PGS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, thuốc lá vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư phổi. Tuy nhiên, đây không phải yếu tố nguy cơ duy nhất.

Nhiều người không hút thuốc vẫn có thể mắc bệnh do thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc thụ động trong gia đình hoặc nơi làm việc.

Ngoài ra, ô nhiễm không khí, bụi mịn PM2.5, khí thải giao thông, hóa chất công nghiệp hay khí radon tích tụ trong không gian kín cũng có thể làm tăng nguy cơ ung thư phổi.

Bác sĩ Phương khám cho bệnh nhân. Ảnh: Kim Long.

Đối với phụ nữ, đặc biệt là những người thường xuyên nấu ăn trong không gian chật hẹp, thiếu thông khí, khói sinh ra từ quá trình chiên rán ở nhiệt độ cao cũng được xem là một yếu tố nguy cơ đáng lưu ý.

Bác sĩ Phương cảnh báo, ung thư phổi ở giai đoạn sớm thường diễn biến âm thầm, dễ bị bỏ qua. Người dân cần lưu ý những dấu hiệu kéo dài như ho trên 3 tuần không rõ nguyên nhân, ho ra máu, đau tức ngực, đau lan ra vai hoặc lưng, khó thở, khàn tiếng kéo dài, sụt cân hoặc mệt mỏi bất thường nên đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm.

Theo PGS Phương, cách tốt nhất để phòng ngừa ung thư phổi là nói không với thuốc lá, tránh hít phải khói thuốc thụ động, sử dụng khẩu trang đạt chuẩn khi tiếp xúc với môi trường ô nhiễm, đồng thời duy trì không gian sống thông thoáng và chế độ dinh dưỡng lành mạnh.

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