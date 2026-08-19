Patrik Lê Giang (7 điểm): Có một trận đấu khá nhàn trong phần lớn thời gian bởi Malaysia gần như không tạo được sức ép đáng kể trong hiệp 1. Sang hiệp 2, thủ thành Việt kiều có hai pha cứu thua quan trọng ở các phút 52 và 90+2, góp phần giúp tuyển Việt Nam giữ sạch lưới.

Xuân Mạnh (7,5 điểm): Chơi chắc chắn trong phòng ngự khi không cho Malaysia nhiều khoảng trống để khai thác, góp công vào chiến thắng và giúp hàng thủ giữ sạch lưới của tuyển Việt Nam

Thành Chung (7,5 điểm): Trung vệ của tuyển Việt Nam thi đấu ổn định, đọc tình huống tốt và giúp hàng thủ đứng vững trước những nỗ lực tấn công của Malaysia trong hiệp đấu thứ 2.

Văn Hậu (8 điểm): Một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất. Không chỉ phòng ngự chắc chắn, Văn Hậu còn liên tục tạo ra nguy hiểm từ những pha lên hỗ trợ tấn công, chỉ tiếc may mắn không mỉm cười với các pha dứt điểm bằng đầu khá nguy hiểm trong trận đấu.

Hai Long có trận đấu tốt

Tiến Anh (7,5 điểm): Hoạt động năng nổ, tích cực hỗ trợ tấn công, có nhiều tình huống dứt điểm và đặc biệt góp công lớn vào bàn mở tỷ số khi pha xử lý trước đó tạo điều kiện giúp Xuân Son đá bồi.

Hoàng Đức (7 điểm): Giữ nhịp tốt ở khu vực giữa sân, giúp Việt Nam kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian. Không quá nổi bật nhưng hoàn thành tốt nhiệm vụ trước khi được thay ra.

Quang Hải (7 điểm): Đội trưởng tuyển Việt Nam chơi khá tích cực, có một số pha xử lý kỹ thuật và dứt điểm nguy hiểm. Tuy nhiên, hiệu quả chưa thực sự cao.

Tuấn Tài (6,5 điểm): Chơi năng nổ khi được đá chính và thường xuyên dâng cao hỗ trợ tấn công. Có một số pha tạt bóng và phối hợp đáng chú ý nhưng chưa tạo ra khác biệt quá lớn.

Đình Bắc (7,5 điểm): Một trong những mũi tấn công nguy hiểm nhất của tuyển Việt Nam. Tốc độ, khả năng xử lý bóng và những pha đột phá của Đình Bắc khiến hàng thủ Malaysia gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, trong ngày sinh nhật, do quá khao khát ghi bàn khiến những pha dứt điểm của cầu thủ người xứ Nghệ rơi cảnh quá cầu toàn hoặc hơi rườm rà.

Hoàng Hên (7 điểm): Không quá nổi bật như kỳ vọng nhưng khả năng di chuyển khá rộng, tích cực pressing là điểm cộng cho Hoàng Hên.

Hai Long (8 điểm): Chơi nổi bật trong hiệp 1 với khả năng di chuyển, kết nối và tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn, Hai Long là điểm sáng của tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, pha vào bóng khá nguy hiểm với Sumareh khiến tuyển Việt Nam suýt mất người là điểm trừ và chính là bài học mà tiền vệ người Quảng Ninh phải rút ra sau trận thắng này.

Xuân Son (9 điểm): Xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất trận với cú đúp bàn thắng đúng thời điểm quan trọng, vừa giúp tuyển Việt Nam chiến thắng vừa giải toả được tâm lý.

Xuân Son đang chơi quá xuất sắc

Tài Lộc (7 điểm): Là những cầu thủ vào sân ở hiệp 2, Tài Lộc chơi tròn vai đồng thời giúp tuyển Việt Nam duy trì được sức ép về phía Malaysia.

Văn Vĩ (7,5 điểm): Mang đến sự đột biến rõ rệt sau khi vào sân khi liên tục có những pha lên hỗ trợ tấn công hiệu quả bên hành lang cánh trái.

Thành Long (6,5 điểm): Vào sân thay người ở phút 70, Thành Long giúp tuyển Việt Nam gia cố tuyến giữa bằng những pha đánh chặn ổn.

Quang Kiệt (7 điểm): Lần đầu tiên ra sân tại ASEAN Cup 2026. Vào sân trong những phút cuối và hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự.

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