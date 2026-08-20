Tối 19/8, hàng ngàn người hâm mộ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TPHCM) vỡ òa, hò reo khi đội tuyển Việt Nam chính thức giành vé vào chung kết ASEAN Cup 2026.

Trước giờ bóng lăn, phố đi bộ Nguyễn Huệ đã sớm chật kín người hâm mộ và du khách nước ngoài. Tất cả cùng hướng về màn hình lớn, háo hức chờ đợi một chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia.

Chị Thùy, 20 tuổi, vỡ òa cảm xúc sau bàn thắng của Xuân Son. Theo chị, pha lập công quan trọng giúp tuyển Việt Nam nắm chắc lợi thế để hướng đến trận chung kết.

Nhiều pha bóng kịch tính khiến các cổ động viên thót tim, liên tục dõi theo từng diễn biến trên màn hình.

Phút 89, Xuân Son đi bóng đầy tốc độ bên cánh trái rồi tung cú dứt điểm quyết đoán từ góc hẹp, nâng tỷ số lên 2-0 cho Việt Nam, đồng thời ấn định tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận, khiến người hâm mộ hò reo khi anh lập được cú đúp.

Ông Tanner, du khách đến từ Canada cho biết, trong chuyến du lịch Việt Nam, ông tình cờ bắt gặp màn hình lớn nên cùng con trai ghé lại hòa vào không khí cổ vũ đội tuyển. Ông rất vui khi Việt Nam giành vé vào chung kết và cùng con trai ăn mừng chiến thắng.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc các cổ động viên vỡ òa, hô vang “Việt Nam vô địch”. Ở chung kết, tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Thái Lan trong cuộc đối đầu đầy duyên nợ.

Sau khi trận đấu khép lại, người dân tràn xuống đường trước chợ Bến Thành, hòa vào dòng người “đi bão” ăn mừng chiến thắng của thầy trò HLV Kim Sang-sik và chờ đợi màn chạm trán Thái Lan ở trận chung kết.





