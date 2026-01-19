Năm 2025 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội 13, cũng là giai đoạn đất nước đứng trước những quyết sách mang tính bước ngoặt, trong đó có việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh, “sắp xếp lại giang sơn” nhằm mở rộng không gian phát triển. Trước thềm Đại hội 14, VietNamNet trao đổi với đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng, nguyên Phó chủ tịch thường trực tỉnh Quảng Trị (cũ) về những mục tiêu quan trọng của đất nước.

Thưa đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng, ông nhìn nhận như thế nào về ý nghĩa lịch sử của giai đoạn này và những yêu cầu đặt ra đối với tư duy phát triển quốc gia trong chặng đường sắp tới?

Năm 2025 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội 13, đồng thời cũng là thời điểm đất nước đứng trước những quyết sách mang tính bước ngoặt, có ý nghĩa định hình lâu dài đối với không gian phát triển quốc gia.

Tôi cho rằng, đây là một giai đoạn lịch sử rất đặc biệt, bởi chúng ta không chỉ tổng kết một nhiệm kỳ, mà còn đang chuẩn bị mở ra một chu kỳ phát triển mới với tầm nhìn dài hạn hơn, yêu cầu cao hơn và áp lực lớn hơn.