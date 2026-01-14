Tại họp báo về Đại hội 14 của Đảng chiều nay, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm cho biết, công tác nhân sự được Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Tổng Bí thư chỉ đạo rất khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện và hiệu quả, đảm bảo dân chủ, thận trọng, chặt chẽ. Công tác này đúng các quy định, nguyên tắc của Đảng, được sự nhất trí rất cao.

Ông Tâm cho biết, ngay từ đầu nhiệm kỳ khóa 13, Bộ Chính trị đã ban hành quy định về công tác quy hoạch cán bộ, chỉ đạo tiến hành quy hoạch cán bộ các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý và đã phê duyệt quy hoạch chức danh lãnh đạo chủ chốt các địa phương, cơ quan đơn vị nhiệm kỳ 2025-2030 và 2026-2031.

Đến giữa nhiệm kỳ, Bộ Chính trị đã ban hành kế hoạch về quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trên cơ sở đó, việc quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 cả chính thức và dự khuyết đã được chỉ đạo xây dựng và phê duyệt, góp phần chuẩn bị nguồn nhân sự dồi dào, chất lượng cho Đại hội 14.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm phát biểu tại họp báo

Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh đã lựa chọn giới thiệu, chỉ định, bầu các bí thư, phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy đảm bảo tiêu chuẩn, năng lực, uy tín, đáp ứng điều kiện theo quy định. Đồng thời, Bộ Chính trị cũng đã quyết định phân công, điều động, luân chuyển cán bộ giữ các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ và chủ động chuẩn bị nhân sự cho Đại hội 14.

Tại hội nghị Trung ương 10, 11, 12, Ban chấp hành Trung ương khóa 13 đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng và thống nhất ban hành phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Trong đó, Trung ương xác định rõ các quan điểm, yêu cầu, nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng và quy trình nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.

Ông Tâm cho biết, đây là căn cứ và cơ sở chính trị đặc biệt quan trọng để Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.

Bộ Chính trị đã hướng dẫn giới thiệu nhân sự để các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 (cả chính thức, dự khuyết, tái cử và tham gia lần đầu).

Bộ Chính trị cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng thẩm định, thẩm tra kỹ lưỡng đối với các nhân sự được giới thiệu.

Tại hội nghị Trung ương 13, 14, 15, Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương đã xem xét, biểu quyết thống nhất giới thiệu nhân sự tái cử, tham gia lần đầu cả chính thức và dự khuyết; chính thức thông qua báo cáo và danh sách đề cử của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về nhân sự để trình Đại hội 14 xem xét, bầu cử Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 theo quy định.

Yêu cầu nhân sự Trung ương khóa mới

Về các yêu cầu đối với nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 14, ông Nguyễn Thành Tâm nêu các tiêu chuẩn.

Nhân sự phải đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, liên tục, chặt chẽ của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư. Ban chấp hành Trung ương khóa 14 phải là một tập thể trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Công tác nhân sự được xử lý hài hòa, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa kế thừa, ổn định và đổi mới, phát triển, giữa tính phổ biến và tính đặc thù, giữa chuyên môn đào tạo và sở trường, năng lực thực tiễn, giữa uy tín, kinh nghiệm công tác và định hướng phát triển. Tiêu chí được đặc biệt đề cao là chất lượng, hiệu quả sản phẩm công tác, sự cống hiến làm thước đo trong đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ.

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa 14 phải là những người tiêu biểu cho toàn Đảng về tính tiên phong gương mẫu, tính xây dựng, tính chiến đấu, tính hành động, tính kỷ luật, tính nhân văn, có phẩm chất, năng lực, uy tín, liêm chính, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích quốc gia dân tộc là trên hết, trước hết.

Ủy viên Trung ương cũng phải gần dân, trọng dân, vì dân, dám xả thân vì sự nghiệp cao cả của Đảng, có tư duy đổi mới, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm, có tầm nhìn chiến lược và lý luận chính trị sắc bén, nói đi đôi với làm. Ủy viên Trung ương phải có khả năng quy tụ, đoàn kết, thống nhất và huy động sức mạnh tổng hợp.

Ủy viên Trung ương cần có thành tích kết quả, sản phẩm cụ thể, hiệu quả; có đủ sức để đáp ứng công việc với cường độ cao, liên tục, kéo dài; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công.

Ông Nguyễn Thành Tâm nêu rõ, kiên quyết không để lọt những người không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng, không trúng cử ở cấp dưới vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, nhưng cũng không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng, trong nhân dân.

Ngoài ra, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, không để lọt những người có một trong những khuyết điểm vào Trung ương khóa mới như: bản lĩnh chính trị không vững vàng, không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng, phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín giảm sút, ý thức tổ chức kỷ luật kém, mất đoàn kết, sợ trách nhiệm, không dám làm, không có chí tiến thủ.

Tổ chức sẽ không để lọt vào Trung ương khóa 14 những người có khuyết điểm dĩ hòa vi quý, có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, tư duy nhiệm kỳ, xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, có biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", vi phạm kỷ luật, tiêu chuẩn chính trị, những điều đảng viên không được làm và quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, sẽ không để lọt những người kê khai tài sản, thu nhập không trung thực; vi phạm trách nhiệm nêu gương để bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu lợi bất chính; để nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng hoặc xảy ra tham nhũng, thất thoát, vụ việc tiêu cực nghiêm trọng tại đơn vị phụ trách.