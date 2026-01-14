Tại cuộc họp báo về Đại hội 14 của Đảng diễn ra chiều nay, trả lời câu hỏi của báo chí về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội 14 cũng như các điểm mới về tư duy, tầm nhìn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cho hay, Đại hội 14 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tầm vóc lịch sử, đánh dấu sự phát triển của đất nước.

Theo ông, đại hội diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều thay đổi rất nhanh, mang lại nhiều thời cơ nhưng cũng không ít thách thức khó lường.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng

"Nhân dân rất trông chờ vào Đại hội 14 của Đảng về những quyết sách chiến lược để đưa đất nước thực hiện cho bằng được thắng lợi hai mục tiêu 100 năm thành lập Đảng và mục tiêu 100 năm thành lập nước", ông Thắng nhấn mạnh.

Về những điểm mới của Đại hội 14, ông Nguyễn Xuân Thắng khẳng định rất toàn diện. Cụ thể, Đại hội 14 đổi mới từ nội dung xây dựng văn kiện, cách thể hiện các văn kiện và tổ chức triển khai thực hiện văn kiện trước đại hội.

Theo ông, điểm mới trước hết thể hiện ở mặt tư duy với trọng tâm là đột phá, hoàn thiện về mặt thể chế phát triển nhanh và bền vững đất nước. Đây là nội dung rất mới mà các văn kiện trước chúng ta chưa đề cập hoặc ở chừng mực nhất định.

Điểm mới khác là kiên định và đồng thời đẩy mạnh hơn nữa phát triển nhanh, bền vững đất nước. Theo ông Thắng, nội hàm phát triển nhanh và bền vững cũng có nhiều điểm mới. Trước đây, chúng ta coi phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm nhưng lần này nhấn mạnh cả vấn đề môi trường.

Ông Thắng nhắc đến việc xác lập mô hình tăng trưởng mới gắn với cơ cấu, đi từ rộng sang sâu và thích ứng với những chuyển đổi rất lớn của thế giới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi về nguồn nhân lực.

Ông cũng nêu thêm các điểm mới về quan điểm phát triển liên quan đến văn hóa, con người, nhấn mạnh việc xác định quốc phòng, an ninh cùng với đối ngoại, đẩy mạnh hội nhập là trọng yếu, thường xuyên…

Giảm giấy tờ, số hóa tài liệu

Phó chánh Văn phòng thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, đến nay, các công việc được hoàn thành theo đúng tiến độ, yêu cầu đề ra, với nhiều điểm mới quan trọng.

Phó chánh Văn phòng thường trực Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà

Về ứng dụng công nghệ thông tin, Văn phòng Trung ương Đảng đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đưa vào sử dụng hệ thống khai thác thông tin tài liệu để phục vụ đại hội.

Ngày 10/1, Văn phòng Trung ương đã phát 1.586 máy tính đến tất cả đại biểu chính thức. Dự kiến, có khoảng 1.000 trang tài liệu/đại biểu sẽ được phát qua máy tính bảng thay thế toàn bộ tài liệu bằng giấy tờ như các đại hội trước.

Có khoảng 1,6 triệu trang tài liệu giấy được thay thế bằng tài liệu trên máy tính bảng, tiết kiệm lượng lớn về giấy, mực in và nguồn nhân lực. Đến nay, hầu hết đại biểu đã mở máy tính bảng và chủ động nghiên cứu tài liệu từ sớm.

Bên cạnh đó, bà Hà cho biết còn có ứng dụng phần mềm tổng hợp ý kiến phát biểu của đại biểu trong đại hội, hỗ trợ thẻ an ninh và nhiều phần mềm khác. Đây là minh chứng cho tinh thần giảm giấy tờ, tiết kiệm chi phí và thời gian do ứng dụng công nghệ thông tin.

Dự kiến Đại hội 14 được tổ chức trong 6,5 ngày, tiết kiệm được 1,5 ngày so với nhiệm kỳ trước (8 ngày). Trong phiên trù bị, dự kiến sẽ dành ra một phút mặc niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các ủy viên Trung ương Đảng đã mất trong nhiệm kỳ Đại hội 13. Điều này thể hiện tình cảm, sự tri ân của đại hội đối với những đóng góp to lớn của các lãnh đạo đối với nhiệm kỳ vừa qua cũng như quá trình xây dựng Đảng, phát triển đất nước.

Việc trang trí khánh tiết cũng có nét mới. Hội trường lớn có tượng toàn thân của Bác Hồ nhìn xuống đại hội; một bên là cờ Tổ quốc và một bên là cờ Đảng. Điều này vừa đúng với quy định, nhưng cũng là điểm khác so với nhiệm kỳ trước, thể hiện sự biết ơn, kính trọng của đại hội đối với Bác Hồ - người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng.

Hội trường diễn ra Đại hội Đảng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Tại Trung tâm Hội nghị quốc gia tổ chức triển lãm trưng bày sách, báo, ảnh. Các thành tựu nổi bật trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được hệ thống lại giúp đại biểu có thêm kiến thức cốt lõi qua các nhiệm kỳ.

Trả lời câu hỏi về quá trình chuẩn bị đại hội, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết khẳng định, công tác chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội 14 được xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đã được triển khai hết sức công phu, bài bản, khoa học, dân chủ.

Các dự thảo văn kiện không chỉ tổng kết chặng đường trong 5 năm qua mà còn xác định mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, thể hiện rõ tư duy chiến lược, tầm nhìn dài hạn và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ 21.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết

Ông Quyết cho biết, chỉ trong một tháng lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân đối với dự thảo văn kiện Đại hội 14, đã có gần 14 triệu ý kiến tham gia, với gần 5 triệu đảng viên và nhân dân tham gia góp ý kiến.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cơ bản các ý kiến thể hiện trách nhiệm chính trị rất cao, đồng thuận cao với các nội dung trong dự thảo văn kiện, đánh giá cao cách làm bài bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành Trung ương.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành Trung ương đã nghiêm túc tiếp thu nghiêm túc, tối đa để hoàn thiện dự thảo văn kiện.

Ông bày tỏ tin tưởng, Đại hội 14 sẽ có những quyết sách quan trọng, chiến lược. Nghị quyết của Đại hội 14 sẽ là nghị quyết của đổi mới và hành động, đưa đất nước phát triển giàu mạnh, ổn định, văn minh, hạnh phúc.