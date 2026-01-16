Trung tâm hội nghị quốc gia nằm tại số 57 đường Phạm Hùng (Hà Nội) có diện tích hơn 43 ha. Đây là một trong những công trình kiến trúc hiện đại và quy mô lớn nhất Việt Nam, bao gồm tòa nhà chính, khuôn viên cây xanh, quảng trường nước, khu vực đỗ xe ngoài trời, gara để xe ngầm, sân đỗ trực thăng và các hạng mục phụ trợ khác.

Đây là nơi tổ chức các đại hội, hội nghị của Đảng, nhiều sự kiện chính trị, văn hóa mang tầm quốc gia và quốc tế.

Bên trong sảnh của Trung tâm hội nghị quốc gia rực rỡ cờ hoa

Những ngày qua, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trực tiếp chủ trì các cuộc sơ duyệt, tổng duyệt và kiểm tra nhiều lần công tác tổ chức phục vụ, đưa ra nhiều ý kiến chỉ đạo quan trọng. Đến thời điểm này, toàn bộ công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất và sẵn sàng cho Đại hội 14 thành công.

Theo ban tổ chức Đại hội, việc trang trí khánh tiết tại Trung tâm hội nghị quốc gia có nhiều nét mới. Trong sân chính, nhiều biểu tượng hình khối được lắp đặt. Nổi bật là biểu tượng búa liềm, ngôi sao cùng dòng chữ "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV" được đặt tại vị trí trang trọng.

Tại sảnh còn trưng bày sách, báo, ảnh. Các thành tựu nổi bật trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được hệ thống lại, giúp đại biểu có thêm kiến thức cốt lõi qua các nhiệm kỳ.

Đặc biệt, tại hội trường lớn - nơi diễn ra đại hội, tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt trang trọng ở vị trí trung tâm.

Khu vực sân khấu trong hội trường với tượng Bác Hồ và bàn làm việc của các ủy viên Bộ Chính trị khóa 13

Phía dưới là khu vực chỗ ngồi của hơn 1.500 đại biểu

Các lực lượng thuộc Tiểu ban phục vụ Đại hội triển khai nhiệm vụ

Những ngày này, các tuyến đường xung quanh Trung tâm hội nghị quốc gia được trang hoàng rực rỡ, rợp cờ, băng rôn, biểu ngữ… chào đón sự kiện trọng đại của đất nước.

Trước và trong thời gian diễn ra Đại hội, Bộ Công an bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tạo thành nhiều vòng, nhiều lớp bảo vệ nghiêm ngặt nơi tổ chức Đại hội và địa điểm lưu trú của đại biểu.

Nhiều cảnh sát đã chốt trực, canh gác tại các khu vực cửa ra vào và xung quanh tòa nhà chính. Nhiều phương tiện đặc chủng của lực lượng Công an được bố trí ở khu vực Trung tâm hội nghị quốc gia.

Dự kiến Đại hội sẽ được tổ chức trong 6,5 ngày, tiết kiệm được 1,5 ngày so với nhiệm kỳ trước (Đại hội 13 diễn ra trong 8 ngày).

Trong phiên trù bị, Đại hội sẽ dành một phút mặc niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các ủy viên Trung ương Đảng đã mất trong nhiệm kỳ Đại hội 13. Điều này thể hiện tình cảm, sự tri ân của Đại hội đối với những đóng góp to lớn của các lãnh đạo đối với nhiệm kỳ vừa qua cũng như quá trình xây dựng Đảng, phát triển đất nước.

Trong thời gian diễn ra Đại hội, có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhân dân tại Hà Nội để lan tỏa không khí vui tươi, phấn khởi.

Ngay sau khi kết thúc Đại hội, sẽ có một chương trình nghệ thuật đặc biệt do thành phố Hà Nội chủ trì để chào mừng thành công của Đại hội.

Lực lượng CSGT dẫn đoàn tổng duyệt

Các chiến sĩ tiêu binh tại lối vào sảnh chính và lối dẫn vào hội trường

Khu vực trưng bày sách, báo, ảnh với những thành tựu nổi bật

Trung tâm báo chí chính thức vận hành từ ngày 14/1, đảm bảo trang thiết bị cho hơn 600 phóng viên, kỹ thuật viên báo chí trong nước và nước ngoài tác nghiệp