Qua phân tích dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024, thủ khoa khối C là 19 thí sinh có cùng tổng điểm 29,75, điều đáng nói hầu hết đến từ tỉnh Bắc Ninh. Số còn lại là các thí sinh đến từ các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Nghệ An (2), Thanh Hóa. Điều rất đặc biệt năm nay là rất nhiều thí sinh ở mức điểm á khoa khối C với tổng điểm 29,5.

Ở tổ hợp khối A, thí sinh Bắc Ninh cũng là Á khoa với tổng điểm 29,35. Cũng ở tổ hợp này, thí sinh có điểm cao thứ ba cả nước cũng là thí sinh Bắc Ninh với tổng 29,3 điểm. Ở tổ hợp khối D1, có 2 thí sinh Bắc Ninh cùng lọt top Á khoa với cùng 28,7 điểm.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Ảnh: Nguyễn Huế.

Cũng theo thống kê của VietNamNet, thủ khoa khối A năm 2024 là thí sinh đến từ Thái Bình với tổng điểm 29,6 (trong đó, Toán 9,6; Vật lý 10; Hóa học 10).

Á khoa của khối A cũng đến từ Thái Bình khi đạt tổng điểm 29,55.

Thủ khoa khối B là thí sinh đến từ Hải Phòng với tổng điểm 29,55, trong đó Toán 9,8; Hóa học 10 và Sinh học 9,75 điểm.

3 Á khoa khối B là các thí sinh đến từ Phú Thọ, Nghệ An, Bình Dương khi cùng đạt 29,4 điểm.

Thủ khoa khối D01 là thí sinh đến từ Vĩnh Phúc với tổng điểm 28,75 (trong đó Toán 9; Văn 9,75 ; Tiếng Anh 10).

5 Á khoa khối D01 cùng có tổng điểm 28,7 là thí sinh của Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh (2), Đồng Tháp.

Thủ khoa khối A1 là thí sinh của TP.HCM với tổng điểm 29,6 trong đó Toán 9,8; Vật lý 10; Tiếng Anh 9,8.

2 Á khoa khối A1 cùng có tổng điểm 29,4 là thí sinh đến từ Hà Nội và Bình Định.

Năm nay, 2 thí sinh có điểm 10 bài thi môn Văn đến từ Nam Định và Đồng Tháp.