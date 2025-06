Chiều 27/6, tại họp báo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 do Bộ GD-ĐT tổ chức, Thiếu tướng Trần Đình Chung, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) cho hay, liên quan đến những tiêu cực trong kỳ thi, qua nắm bắt, Cục đã tiến hành truy xét, xác minh.

Đến nay, đã xác định được 3 đối tượng sử dụng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) ở 2 Hội đồng thi. Các thí sinh này đã dùng điện thoại để chụp một phần của đề thi, chuyển qua ứng dụng AI để giải. Một trong các thí sinh là ở Hội đồng thi tỉnh Lâm Đồng, đã sử dụng thiết bị công nghệ cao là camera gắn ở cúc tay áo để gửi đề thi ra ngoài nhờ người khác giải hộ.

Thiếu tướng Trần Đình Chung, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) thông tin tại cuộc họp báo về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 do Bộ GD-ĐT tổ chức chiều 27/6.

“Đến nay, các thí sinh này đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hơn và căn cứ mức độ, tính chất, hậu quả của sự việc để xử lý theo quy chế”, ông Chung nói.

Tuy nhiên, ông Chung cho hay, đây là những sự việc xảy ra ở nhóm đối tượng có tính chất, quy mô nhỏ và khẳng định trong thời gian làm bài thi, trên mạng không xảy ra việc lộ, lọt hay ảnh hưởng đến tâm lý chung của xã hội. Do đó, những hành vi của các thí sinh này không ảnh hưởng đến độ an toàn, nghiêm túc của kỳ thi.

“Trách nhiệm của thí sinh như thế nào sẽ được căn cứ theo tính chất, mức độ, hành vi và hậu quả, chúng tôi sẽ thông tin hướng xử lý sau”, ông Chung nói thêm.

Đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) cũng cho rằng, trong thời gian tới, chắc chắn đối với việc thi cử, việc ứng dụng AI để gian lận sẽ có và còn nhiều mức độ tinh vi hơn. Việc này đòi hỏi phải có những giải pháp đồng bộ, đặc biệt ứng dụng công nghệ cao hơn để đấu tranh với những thủ đoạn, ngăn ngừa việc này.

“Các bước như thế nào, sẽ có những phối hợp, trao đổi, đề xuất giữa các bộ, ngành liên quan. Song, quan trọng nhất phải là công tác tuyên truyền, tăng nhận thức của học sinh và những người liên quan đến việc này”, ông Chung nói.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho hay, đây là một trong những thách thức. bởi việc sử dụng công nghệ cao hết sức tinh vi. “Những năm trước, chúng ta nói đến điện thoại thông minh, năm nay có AI, tinh vi như thế, trong khi kỳ thi với 1,16 triệu thí sinh tham dự”, ông Thưởng nói và cho rằng cũng khó có thể “mười phân vẹn mười”.