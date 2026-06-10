Dừng "cày" đề đến 2-3h sáng Cô Hương nhắn nhủ, trong những ngày cuối cùng trước kỳ thi, thí sinh không nên thức khuya học bài. Việc thức đến 2-3h sáng không giúp học sinh giỏi lên, thậm chí còn khiến não bộ mệt mỏi, phản xạ chậm và tâm lý bất ổn. Thay vào đó, học sinh cần đưa cơ thể trở lại nhịp sinh học bình thường bằng cách ngủ đủ giấc, thức dậy đúng giờ và duy trì chế độ ăn uống ổn định. Mục tiêu là để cơ thể và não bộ đạt trạng thái tốt nhất vào đúng thời điểm diễn ra kỳ thi. “Thí sinh cần đủ tỉnh táo để đọc đúng đề, hiểu đúng yêu cầu và xử lý bài làm trong áp lực thời gian”, cô Hương nói. Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Phạm Hải Nếu cảm thấy lo lắng và muốn ôn tập thêm, cô Hương khuyên học sinh nên làm đề vào đúng khung giờ sẽ thi môn đó. Việc này giúp não bộ hình thành thói quen tập trung cao độ vào đúng thời điểm cần thiết. “Nhiều học sinh quen ngủ muộn, dậy muộn. Đến ngày thi phải thức dậy sớm khiến cơ thể chưa kịp thích nghi, ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng làm bài”, cô Hương nhận định.

Đừng đánh cược bằng cách học tủ Những ngày cận thi cũng là thời điểm xuất hiện tâm lý học tủ, học đoán đề. Tuy nhiên, theo cô Hương, đây là một “canh bạc tâm lý” tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nếu đề thi không rơi đúng vào phần kiến thức đã dự đoán, học sinh rất dễ hoang mang và mất tự tin. Thay vì học lan man hoặc học tủ cực đoan, các em nên rà soát lại kiến thức trọng tâm, các công thức quan trọng, dạng bài thường gặp và những phần bản thân hay nhầm lẫn.

Rà soát lỗi sai cũ quan trọng hơn làm thêm đề mới Theo cô Hương, ở thời điểm này, mỗi học sinh nên có một danh sách những lỗi sai thường gặp của bản thân. Đó có thể là đọc thiếu dữ kiện, tính toán vội vàng, nhầm công thức, sai đơn vị, chọn nhầm đáp án, viết bài lan man hoặc phân bổ thời gian chưa hợp lý. Việc nhận diện và khắc phục những lỗi quen thuộc này có thể mang lại hiệu quả rõ rệt hơn so với việc cố gắng làm thêm thật nhiều đề mới. “Đôi khi chỉ cần sửa được vài lỗi sai cố hữu, điểm số đã cải thiện đáng kể”, cô Hương nhắn nhủ.

Chuẩn bị kỹ giấy tờ và tinh thần trước ngày thi Bên cạnh việc ôn tập, thí sinh cũng cần dành thời gian kiểm tra kỹ các giấy tờ và vật dụng cần thiết. Danh sách cần chuẩn bị gồm căn cước công dân, thẻ dự thi, bút viết, bút chì, tẩy, thước kẻ, máy tính được phép mang vào phòng thi cùng các thông tin về địa điểm thi, phòng thi và thời gian có mặt. Các em cũng nên chuẩn bị trang phục phù hợp và đảm bảo có một giấc ngủ chất lượng vào đêm trước ngày thi. “Đừng để những sai sót nhỏ làm ảnh hưởng đến tâm lý trong ngày quan trọng”, cô Hương lưu ý.

Nhận đề xong đừng vội làm ngay Một sai lầm phổ biến của nhiều thí sinh là vừa nhận đề đã lập tức bắt tay vào giải câu đầu tiên. Theo cô Hương, thói quen này dễ khiến học sinh mất bình tĩnh nếu gặp ngay câu hỏi khó. Thay vì vậy, các em nên dành ít phút đọc lướt toàn bộ đề, xác định mức độ câu hỏi và phân chia chiến lược làm bài hợp lý. Những câu dễ cần được ưu tiên làm trước để chắc chắn có điểm. Các câu ở mức độ trung bình xử lý sau khi đã hoàn thành phần cơ bản. Riêng những câu khó nên để cuối cùng và quay lại nếu còn thời gian. “Trong phòng thi, không phải người giải được nhiều câu khó nhất sẽ đạt điểm cao nhất. Rất nhiều em mất điểm vì sai những câu đáng lẽ phải làm đúng. Hãy nhặt đủ điểm ở những câu dễ trước”, cô nhấn mạnh.