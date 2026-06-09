Những giấy tờ và vật dụng được phép mang vào phòng thi

Theo quy chế thi của Bộ GD-ĐT, khi vào phòng thi, thí sinh phải ngồi đúng vị trí theo số báo danh và xuất trình thẻ Căn cước công dân/Căn cước, hộ chiếu hoặc giấy báo dự thi khi có yêu cầu của giám thị hoặc người làm nhiệm vụ tại điểm thi.

Để phục vụ quá trình làm bài, thí sinh được mang vào phòng thi các vật dụng gồm: Bút viết, thước kẻ, bút chì, tẩy, êke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình và máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ.

Những vật dụng bị cấm mang vào phòng thi

Bên cạnh danh mục được phép mang vào phòng thi, quy chế cũng quy định rõ các vật dụng bị cấm mang vào phòng thi hoặc khu vực chờ. Danh mục này gồm giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn, vũ khí, chất gây nổ, gây cháy.

Đặc biệt, thí sinh không được mang theo tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc các phương tiện có khả năng lưu trữ, thu phát thông tin phục vụ việc gian lận trong quá trình làm bài thi. Trong đó có điện thoại di động, máy tính bảng, đồng hồ thông minh và các thiết bị ghi âm, ghi hình.

Thí sinh Hà Nội tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 tại điểm thi Trường THPT Nhân Chính. Ảnh: Phạm Hải

Theo quy định, trước khi làm bài, thí sinh phải ghi đầy đủ số báo danh và thông tin cá nhân vào đề thi, giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm và giấy nháp theo hướng dẫn của giám thị.

Những lưu ý để tránh sai sót trước ngày thi

Chia sẻ với VietNamNet, cô Nguyễn Thu Thủy, giáo viên Trường THCS Lê Ngọc Hân (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, nhiều sự cố trước và trong buổi thi bắt nguồn từ việc thí sinh chưa chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và dụng cụ học tập.

Cô Thủy khuyên học sinh mang theo đầy đủ giấy báo dự thi và giấy tờ tùy thân. Các giấy tờ quan trọng nên được photocopy thêm một bản hoặc chụp ảnh lưu trong điện thoại, email để dự phòng khi cần thiết. Ảnh trên giấy tờ cũng nên được chụp gần thời điểm hiện tại để thuận tiện cho việc đối chiếu.

Về dụng cụ học tập, thí sinh nên chuẩn bị từ 3-5 chiếc bút cùng loại, cùng màu và đã quen sử dụng. Bút chì cần được gọt sẵn; nếu sử dụng bút chì kim, thí sinh nên chuẩn bị ngòi dự phòng. Thước kẻ, compa, tẩy và máy tính cầm tay cần được kiểm tra kỹ trước ngày thi, đặc biệt là tình trạng pin của máy tính.

Theo cô Thủy, học sinh có thể mang theo đồng hồ loại đơn giản, dễ quan sát để chủ động phân bổ thời gian làm bài. Tuy nhiên, không nên mang đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị có chức năng kết nối, lưu trữ dữ liệu vì đây là những vật dụng không được phép đưa vào phòng thi.

Cô Thủy cũng khuyến nghị thí sinh chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, dụng cụ từ tối hôm trước để tránh căng thẳng và chủ động hơn trong ngày thi.