Theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT, mọi hành vi vi phạm đều bị lập biên bản, xử lý kỷ luật và thông báo cho thí sinh. Mức độ xử lý sẽ tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm.

Các mức độ xử lý vi phạm tại chỗ

Theo quy định, mọi vi phạm quy chế đều phải được lập biên bản và xử lý nghiêm minh. Có ba hình thức kỷ luật trực tiếp áp dụng đối với thí sinh:

Khiển trách: Áp dụng đối với thí sinh phạm lỗi một lần như nhìn bài hoặc trao đổi bài với thí sinh khác. Hình thức này do giám thị phòng thi quyết định.

Cảnh cáo: Áp dụng cho các hành vi nghiêm trọng hơn như: Tiếp tục vi phạm sau khi đã bị khiển trách; trao đổi bài làm/giấy nháp hoặc chép bài của người khác. Thí sinh bị cảnh cáo sẽ bị lập biên bản và thu giữ tang vật nếu có.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT tại Hà Nội các năm trước. Ảnh: Thạch Thảo

Đình chỉ thi: Đây là mức xử lý nặng nhất được thực hiện ngay tại điểm thi.

Thí sinh bị đình chỉ nếu đã bị xử lý bằng hình thức cảnh cáo nhưng trong cùng buổi thi vẫn tiếp tục vi phạm ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo; mang vật dụng trái phép theo quy định vào phòng thi, phòng chờ hoặc trong quá trình di chuyển giữa phòng thi và phòng chờ; đưa đề thi ra ngoài; nhận bài giải từ bên ngoài; viết, vẽ vào giấy làm bài thi những nội dung không liên quan đến bài thi; hoặc có hành vi gây gổ, đe dọa cán bộ làm nhiệm vụ thi; không tuân thủ hướng dẫn của giám sát phòng thi hoặc người quản lý phòng chờ khi di chuyển trong khu vực thi và trong thời gian ở phòng chờ.

Hệ quả điểm số và đình chỉ thi

Ngoài các hình thức kỷ luật tại chỗ, một số vi phạm còn ảnh hưởng trực tiếp đến điểm thi và kết quả xét tốt nghiệp.

Thí sinh bị khiển trách sẽ bị trừ 25% tổng số điểm của bài thi đó.

Thí sinh bị cảnh cáo hoặc có bài thi bị phát hiện có đánh dấu trong quá trình chấm sẽ bị trừ 50% số điểm.

Thí sinh bị đình chỉ sẽ bị điểm 0 ở bài thi đó, không được tiếp tục dự thi các môn tiếp theo và bị hủy kết quả toàn bộ các bài thi trong kỳ thi năm đó.

Ngoài ra, bài thi sẽ bị điểm 0 nếu được chép từ tài liệu mang trái phép vào phòng thi; có từ hai bài làm trở lên đối với một bài thi; có chữ viết của hai người trở lên; hoặc có nội dung làm bài trên giấy nháp, giấy không đúng quy định.

Những trường hợp bị hủy kết quả thi

Đối với những hành vi gian lận có tính chất nghiêm trọng hoặc mang tính hệ thống, giám đốc Sở GD-ĐT sẽ ra quyết định hủy bỏ kết quả thi.

Các trường hợp bị áp dụng bao gồm: Có từ hai bài thi trở lên bị điểm 0 theo quy định của Quy chế thi; viết, vẽ vào tờ giấy thi những nội dung không liên quan đến bài thi; để người khác thi thay hoặc làm bài thay cho người khác dưới mọi hình thức; sửa chữa, thêm bớt vào bài làm sau khi đã nộp bài; dùng bài của người khác để nộp.

Ngoài ra, thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau sẽ bị hủy kết quả thi và lập hồ sơ chuyển cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật: Giả mạo hồ sơ để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích; sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp; để người khác dự thi thay, làm bài thay dưới mọi hình thức; có hành động gây rối, phá hoại kỳ thi; hành hung những người tham gia công tác tổ chức thi hoặc thí sinh khác; sử dụng Giấy chứng nhận kết quả thi không hợp pháp.

Thí sinh cần lưu ý gì để tránh vi phạm quy chế thi?

Để tránh những hậu quả đáng tiếc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, thí sinh nên:

- Đọc kỹ quy chế thi trước ngày thi.

- Chỉ mang các vật dụng được phép vào phòng thi.

- Tuyệt đối không trao đổi bài, nhìn bài hoặc sử dụng tài liệu.

- Tuân thủ mọi hướng dẫn của giám thị và cán bộ coi thi.

- Kiểm tra kỹ bài làm trước khi nộp.

Chỉ một hành vi vi phạm nhỏ cũng có thể dẫn đến bị trừ điểm hoặc ảnh hưởng đến kết quả thi. Vì vậy, bên cạnh việc chuẩn bị kiến thức, thí sinh cần đặc biệt chú ý thực hiện đúng quy chế để bảo vệ quyền lợi của mình trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.