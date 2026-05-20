Tại Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ năm 2026, Nguyễn Tiến Trường, học sinh Trường THPT Nguyễn Tất Thành, đặt câu hỏi: “Làm sao để biết trường đại học nào có chất lượng đào tạo tốt?”.

Trả lời vấn đề này, ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT Hà Nội), cho rằng phụ huynh và thí sinh có thể tìm hiểu thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.

Theo ông Bình, nguồn tham khảo đầu tiên là chính những cựu sinh viên đã tốt nghiệp và đi làm, bởi đây là những “người thật - việc thật”, phản ánh khá rõ chất lượng đào tạo của nhà trường.

Thứ hai, thí sinh cũng nên tham khảo thông tin qua các phương tiện truyền thông và cổng thông tin chính thức của trường đại học, nơi công khai các nội dung như triết lý giáo dục, chương trình đào tạo, phương thức tuyển sinh và chuẩn đầu ra.

Ông Bình cho rằng để tạo lợi thế cho bản thân, thí sinh cần chủ động tìm hiểu thông tin và định hướng nghề nghiệp từ sớm, thay vì chờ đến lớp 12 mới bắt đầu quan tâm.

“Ngay từ lớp 10, lớp 11, các em đã có thể tìm hiểu về trường đại học mình quan tâm để biết ngành nào phù hợp với bản thân, trường tuyển sinh bằng phương thức nào”, ông Bình chia sẻ.

Ngoài băn khoăn về chọn trường đại học, tại ngày hội tuyển sinh, nhiều học sinh cũng bày tỏ lo lắng trước kỳ thi tốt nghiệp THPT đang đến gần.

Trần Thanh Hương, học sinh Trường THPT Yên Hòa, đặt câu hỏi: “Với học sinh lớp 12, trong giai đoạn nước rút này, có cách nào để giảm bớt lo lắng, căng thẳng?”.

GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT), cho rằng học sinh đã trải qua nhiều kỳ thi trong suốt 12 năm học phổ thông, vì vậy nên xem kỳ thi tốt nghiệp THPT như một kỳ thi bình thường. Nếu chuẩn bị nghiêm túc và có kế hoạch ôn tập hợp lý, các em sẽ giảm được áp lực tâm lý.

Việc đầu tiên ông Thảo khuyên học sinh ngoài việc học kiến thức nên thường xuyên luyện đề tham khảo và đề thi thử, bấm giờ như thi thật để tự đánh giá khả năng hoàn thành bài, qua đó nhận ra phần kiến thức còn yếu để bổ sung.

“Việc này giúp các em nhận ra phần kiến thức còn vướng mắc để ôn tập kỹ hơn. Đó cũng là cách giúp các em bước vào kỳ thi với tâm lý tự tin hơn”, ông Thảo nói.

Cùng chia sẻ về giai đoạn ôn thi nước rút, ông Nghiêm Văn Bình cho hay cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ổn định, không thay đổi so với năm ngoái. Đây là căn cứ để học sinh ôn tập đúng hướng.

Theo ông Bình, bên cạnh việc củng cố kiến thức, học sinh cần sắp xếp thời gian khoa học để đảm bảo sức khỏe và tinh thần tốt nhất trước kỳ thi.

“Tránh học lan man, học quá nhiều, học triền miên dẫn tới bị ốm trước ngày thi, ảnh hưởng phong độ và tinh thần”, ông Bình lưu ý.

Tại ngày hội tuyển sinh, ông Bình cũng lưu ý thí sinh đặc biệt cẩn trọng để tránh vi phạm quy chế thi, nhất là việc mang điện thoại vào phòng thi. Theo ông, dù thiết bị không sử dụng hay đã tắt nguồn, chỉ cần bị phát hiện trong khu vực thi, thí sinh vẫn bị đình chỉ theo quy định.

Ông Bình cho biết đã có nhiều trường hợp đáng tiếc khi học sinh học giỏi, điểm số trên lớp cao nhưng vẫn bị đình chỉ ở buổi thi cuối chỉ vì điện thoại vô tình rơi ra trong phòng thi.

“Điều đầu tiên trước khi bước vào khu vực thi là phải để điện thoại ở ngoài. Dù không sử dụng, điện thoại vẫn là vật chứng chứng minh thí sinh vi phạm quy chế”, ông Bình nhấn mạnh.