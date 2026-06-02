Tại hội nghị quán triệt công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sáng 2/6, ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông (Bộ GD-ĐT) cho biết, kỳ thi năm nay ghi nhận một số điểm đáng chú ý.

Một trong những điểm nổi bật là xu hướng tự phân hóa, phân luồng của học sinh thông qua việc lựa chọn môn học và môn thi tốt nghiệp THPT.

Ông cho hay số lượng học sinh đăng ký dự thi hai môn Lịch sử và Vật lý tăng đáng kể. Đáng chú ý, nhiều học sinh lựa chọn môn Lịch sử xuất phát từ sự yêu thích môn học này, không chỉ vì định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Theo Bộ GD-ĐT, năm 2026 có 570.800 thí sinh đăng ký dự thi môn Lịch sử, tăng 71.443 em so với năm 2025. Đây cũng là môn tự chọn có số lượng thí sinh đăng ký nhiều nhất.

Ngoài ra, theo ông Tài, có 4 môn mà lượng thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT tăng đáng kể, gồm: Vật lý, Tin học, Công nghệ Công nghiệp, Công nghệ Nông nghiệp.

“Những môn này cùng với Toán, Hóa, Sinh tạo ra khối ngành học STEM. Đặc biệt lựa chọn Tin học tăng lên rõ rệt, song con số trên tổng đăng ký chưa cao. Do đó, cần tiếp tục tăng cường chỉ đạo trong thời gian tới”, ông Tài nói.

Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ GD-ĐT phát biểu tại hội nghị.

Trước câu hỏi tại sao khối ngành học STEM đã tăng lên năm nay nhưng chưa được như kỳ vọng, ông Tài cho rằng có một nguyên nhân rất cần các tỉnh quan tâm.

Theo ông, việc triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đòi hỏi phải bảo đảm thiết bị dạy học tối thiểu. Tuy nhiên, nhiều địa phương hiện vẫn thiếu thiết bị, thậm chí dạy chương trình mới nhưng cơ sở vật chất phục vụ dạy học chưa được đầu tư tương xứng. Nguyên nhân chủ yếu là những vướng mắc trong đấu thầu, mua sắm, khiến các địa phương còn dè dặt trong việc trang bị.

Ông Tài đề nghị các địa phương vừa tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, vừa chú trọng chỉ đạo công tác dạy học. “Có như vậy, việc thi mới hiệu quả”, ông Tài nói.

Bộ trưởng GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT không chỉ làm căn cứ tuyển sinh ĐH, CĐ mà còn phục vụ việc đánh giá học sinh theo mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông, chất lượng dạy và học của các nhà trường, địa phương.