Bộ trưởng Đào Ngọc Dung ân cần thăm hỏi sức khỏe nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và gia đình; đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những cống hiến to lớn của nguyên Tổng Bí thư đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, công cuộc xây dựng và phát triển đất nước cũng như trong công tác dân tộc và tôn giáo.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã thông tin khái quát những kết quả nổi bật của Bộ Dân tộc và Tôn giáo và công tác dân tộc, tôn giáo trong năm qua, nhất là sau khi Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương quyết định thành lập Bộ Dân tộc và Tôn giáo trên cơ sở hợp nhất Ủy ban Dân tộc và Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ.

Trong đó, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 cơ bản hoàn thành mục tiêu. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đồng bào tôn giáo tiếp tục có chuyển biến tích cực.

Tình hình tín ngưỡng, tôn giáo cơ bản ổn định. Hoạt động của các tổ chức tôn giáo diễn ra đúng quy định của pháp luật; các chức sắc, chức việc, tín đồ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Đặc biệt, Bộ đã phối hợp cùng với bộ ngành, địa phương tham gia hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; triển khai xây dựng các trường liên cấp, góp phần hoàn thành chủ trương đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông liên cấp tại các xã biên giới.

Bộ trưởng cho biết, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đang tham mưu với Chính phủ xây dựng dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi); đặc biệt là tham mưu với Trung ương ban hành chủ trương mới nhằm hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng về công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung mong muốn, với kinh nghiệm thực tiễn phong phú, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến tâm huyết, trí tuệ cho công tác dân tộc và tôn giáo.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chụp ảnh cùng Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung và đoàn

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ vui mừng trước những nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được năm 2025 của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, của ngành dân tộc và tôn giáo trong triển khai công tác dân tộc, tôn giáo, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển chung của cả nước; đồng thời không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo và niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo đối với Đảng và Nhà nước.

Cũng trong sáng nay, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung đã đến thắp hương, tưởng nhớ cố Chủ tịch đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Quốc Việt (Trưởng Tiểu ban Dân tộc Trung ương trong Ban Nội chính thuộc Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 1955-1959).

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung thắp hương, tưởng nhớ cố Chủ tịch đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Quốc Việt