100 kiều bào tiêu biểu từ 32 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới về nước tham dự chương trình Xuân Quê hương. Đây là những gương mặt nổi bật trên nhiều lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ...

Trong không khí thân tình, hân hoan mừng Đảng, mừng Xuân mới, Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân đã chia sẻ với bà con kiều bào về tình hình công việc, cuộc sống; cảm ơn cộng đồng người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới đã luôn một lòng hướng về quê hương, đất nước; chúc cho tất cả bà con một năm mới an khang, thịnh vượng, thành công.

Trước đó, Chủ tịch nước và đoàn đại biểu kiều bào đã đến dâng hương ở tượng đài Lý Thái Tổ, đền Ngọc Sơn.

Chủ tịch nước và phu nhân tham dự các hoạt động trong khuôn khổ chương trình Xuân Quê hương

Xuân Quê hương 2026 không chỉ là hoạt động văn hóa, tinh thần mang ý nghĩa sum họp truyền thống mỗi dịp Tết đến, Xuân về, mà còn là một sự kiện quan trọng về đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Cũng trong sáng nay, đoàn kiều bào đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ ở đường Bắc Sơn.

Xuân Quê hương là sự kiện thường niên có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện sự quan tâm nhất quán của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời là dịp để kiều bào trở về sum họp, gắn kết với quê hương, đất nước trong không khí đầm ấm của những ngày Tết cổ truyền dân tộc.

Chương trình Xuân Quê hương năm nay diễn ra khi Đại hội 14 của Đảng vừa thành công tốt đẹp, mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước, chương trình góp phần lan tỏa thông điệp về khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch nước và phu nhân cùng các đại biểu kiều bào đã tham gia hoạt động thả cá chép tại hồ Hoàn Kiếm

Chủ tịch nước và phu nhân thăm hỏi, trò chuyện với các đại biểu

Xuân Quê hương 2026 là dịp để bà con kiều bào trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đây cũng là dịp đồng bào ta ở nước ngoài chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, sáng kiến và đề xuất đóng góp trong các lĩnh vực như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư, kinh doanh, giáo dục - đào tạo và quảng bá hình ảnh Việt Nam

Dự kiến Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ gặp mặt đoàn kiều bào tiêu biểu; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài sẽ gặp mặt, vinh danh đoàn kiều bào tiêu biểu.

Tối nay, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Chủ tịch nước sẽ chúc Tết kiều bào, đánh trống khai hội xuân và chương trình giao lưu nghệ thuật, với sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ.

Những ngày qua, đoàn kiều bào đã gặp lãnh đạo UBND TP Hà Nội; dâng hương tại Khu di tích Đền thờ Vua Đinh, Vua Lê, tham quan Khu du lịch Tràng An và làm việc với tỉnh Ninh Bình.

Chủ tịch nước và phu nhân cùng các đại biểu, kiều bào thành kính dâng hương tưởng nhớ công ơn của đức Lý Thái Tổ và các bậc tiền nhân

Chủ tịch nước và phu nhân cùng các kiều bào tại tượng đài Vua Lý Thái Tổ

Cộng đồng hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài là một phần không thể tách rời của dân tộc, giữ vai trò quan trọng trong đối ngoại, giao lưu và tương tác quốc tế trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học - công nghệ, đặc biệt trong không gian số. Việc gắn kết kiều bào với trong nước góp phần xây dựng “lòng dân”, uy tín quốc gia trên trường quốc tế, tạo nền tảng cho sự phát triển đến năm 2045 và xa hơn.

Thời gian qua, nhiều cải cách về lập pháp, hành chính, đặc biệt là chính sách quốc tịch đã tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài vừa hội nhập quốc tế vừa giữ tư cách công dân Việt Nam và tham gia sâu hơn vào các hoạt động kinh tế - xã hội. Trước Đại hội 14, hơn 1.300 ý kiến góp ý, gần 700 hội đoàn, cá nhân tham gia trao đổi về dự thảo văn kiện, cho thấy sự đồng hành thực chất của cộng đồng kiều bào.