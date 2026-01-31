Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tại khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng ở xã Long Hồ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đã thành kính dâng hương, tưởng nhớ Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, mẫu mực, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng và Nhà nước, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, của quê hương Vĩnh Long.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (1912-1988) là một tấm gương tiêu biểu, mẫu mực về đạo đức cách mạng - cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Hơn 75 năm tuổi đời và 60 năm tham gia hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng được Đảng và nhân dân tin tưởng giao nhiều trọng trách trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong thời kỳ tái thiết, xây dựng đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tưởng nhớ đồng chí Võ Văn Kiệt. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tại khu tưởng niệm ở xã Trung Thành, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đã dâng hương tưởng nhớ Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt - nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người chiến sỹ cách mạng kiên trung, suốt đời phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.

Gần 70 năm hoạt động cách mạng, Thủ tướng Võ Văn Kiệt từng giữ nhiều trọng trách lãnh đạo Đảng và chính quyền. Với phong cách làm việc dân chủ, sâu sát, lý luận gắn liền với thực tiễn, nói đi đôi với làm, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã có nhiều đóng góp quan trọng và để lại nhiều dấu ấn nổi bật trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước. Thủ tướng Võ Văn Kiệt nêu tấm gương sáng về sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và tinh thần tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.