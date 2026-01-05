Theo đánh giá của Transerco, công tác tổ chức vận tải trong dịp nghỉ lễ diễn ra ổn định, an toàn, thông suốt. Các mục tiêu đề ra trong kế hoạch phục vụ hành khách cơ bản được hoàn thành, từ sản lượng vận chuyển, số chuyến xe buýt, chất lượng phục vụ hành khách đến công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các bến xe, điểm đỗ. Chất lượng dịch vụ được giữ vững, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân.

Trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng, các đơn vị đã chủ động xây dựng phương án, phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thực hiện. Hoạt động xe buýt trên toàn mạng lưới do Transerco quản lý diễn ra ổn định, kịp thời đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong những ngày nghỉ lễ.

Đối với hoạt động tại các bến xe, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, Trung tâm Khai thác bến xe Hà Nội cùng các bến trực thuộc đã tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát phương tiện sau khi xuất bến. Nhờ đó, tình trạng dừng, đỗ sai quy định, xe chạy vòng, xe vi phạm quy định vận tải được hạn chế tối đa. Công tác kiểm soát giá vé, giá cước chiều rỗng được thực hiện nghiêm, kịp thời ngăn chặn tình trạng thu giá cao hơn mức đã đăng ký, bảo đảm quyền lợi chính đáng của hành khách.

Bên cạnh đó, nhờ chủ động điều tiết và tổ chức phục vụ hợp lý, các bến xe trên địa bàn thành phố cơ bản không xảy ra tình trạng ùn ứ hành khách, tạo môi trường đi lại an toàn, văn minh trong dịp nghỉ lễ.

Trong lĩnh vực trông giữ phương tiện, Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội đã tổ chức trực tại 148 bến, điểm đỗ xe trên địa bàn Thành phố, bố trí 413 cán bộ, công nhân viên trực 24/24 giờ. Công tác trông giữ phương tiện được triển khai hiệu quả, đáp ứng tốt nhu cầu gửi xe tăng cao của người dân trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp đã góp phần bảo đảm hoạt động giao thông - vận tải trên địa bàn Thủ đô diễn ra an toàn, thuận lợi, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ đầu năm 2026.