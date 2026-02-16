Giao thừa là gì? TS. Đinh Đức Tiến - giảng viên Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết, giao thừa là thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Đây cũng là thời điểm bàn giao công việc giữa ông Hành khiển đại vương và Phán quan của năm cũ với năm mới. Trong văn hóa tâm linh Việt Nam, đây là hai vị thần khác nhau cùng thuộc bộ máy cai quản nhân gian theo từng năm. Trong đó, Hành khiển là người đứng đầu, chịu trách nhiệm cai quản chung, có nhiệm vụ xem xét những công việc hay dở của từng người, từng gia đình, từng làng xã đến từng quốc gia, rồi định công luận tội tâu lên Ngọc Hoàng. Còn Phán quan là vị thần giúp việc cho Hành khiển, lo việc ghi chép công tội của từng cá nhân, gia đình... Cứ hết 1 năm, vị Hành khiển và Phán quan đã cai quản hạ giới trong năm cũ sẽ bàn giao công việc cho vị Hành khiển cùng Phán quan mới cai quản hạ giới trong năm mới. Vào ngày cuối cùng của năm, trước thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, các gia đình Việt thường thực hiện nghi lễ cúng giao thừa (hay còn gọi là cúng Trừ tịch) để bỏ hết những điều xấu của năm cũ và đón những điều tốt đẹp của năm mới sắp đến. Giao thừa là thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, bước sang ngày đầu tiên của năm mới đánh dấu kết thúc năm cũ theo lịch âm

Ý nghĩa đêm giao thừa Đêm giao thừa là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Người ta quan niệm rằng đây cũng là thời điểm gác lại những chuyện buồn, xui xẻo của năm cũ để hy vọng vào một năm mới có nhiều tiến triển tích cực hơn. Bên cạnh đó, đêm giao thừa cũng là lúc những người thân xa nhà, từ trẻ nhỏ đến người lớn tuổi trong gia đình sum họp, đoàn viên, tổng kết lại những gì đã làm được trong một năm vừa qua, đặt ra những mục tiêu và dự định cho năm mới.