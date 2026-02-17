Ngày mùng 2 Tết, các gia đình Việt thường chuẩn bị mâm cúng và đọc văn khấn để cầu một năm may mắn, mọi sự hanh thông. Ảnh minh họa: Nhà hàng Bể cá

Dưới đây là bài văn khấn mùng 2 Tết chuẩn phong tục truyền thống theo sách Văn khấn cổ truyền Việt Nam - NXB Văn hóa Thông tin:

Văn khấn mùng 2 Tết cúng gia tiên:

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần.

Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị tôn thần.

Con kính lạy tổ tiên, Hiển khảo, Hiển tỷ, chư vị hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ khảo, Tổ tỷ).

Tín chủ (chúng) con là… ngụ tại…

Hôm nay là ngày mùng 2 tháng Giêng năm Bính Ngọ.

Tín chủ con nhờ ơn đức trời đất, chư vị tôn thần, cù lao tiên tổ, thành tâm sắm lễ, hương, hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.

Chúng con kính mời: Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần.

Cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật. Chúng con kính mời các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, chư vị hương linh gia tiên nội ngoại họ… cúi xin thương xót con cháu, linh thiêng hiện về, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị tiền chủ, hậu chủ ngụ tại nhà này, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho toàn gia chúng con luôn luôn mạnh khỏe, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, làm ăn phát tài, gia đình hòa thuận.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Văn khấn mùng 2 Tết cúng thần linh và Thổ công:

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con xin kính lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con xin kính lạy các ngài Hoàng thiên, hậu Thổ, chư vị tôn thần. Con xin kính lạy Đông Thần quân. Con xin kính lạy Bản gia Thổ địa Long mạch. Con xin kính lạy các ngài Ngũ thổ, Ngũ phương, Phúc Đức tôn thần. Con kính lạy các vị tiền hậu Địa chủ, Tài thần. Con xin kính lạy các vị tôn thần cai quản trong khu vực này.

Tín chủ (chúng) con là… ngụ tại…

Hôm nay là ngày mùng 2 tháng Giêng năm Bính Ngọ, gia chủ con thành tâm sửa biện hương hoa, kim ngân, trà, quả, đốt nén nhang thơm dâng lên trước án.

Chúng con xin thành tâm kính mời các vị Kim niên Đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần, Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, Bản gia Thổ địa, Long mạch tôn thần, các ngài Ngũ thổ, Ngũ phương, Đông Trù Tư Mệnh, Táo phủ Thần quân, Phúc Đức chính thần, các vị tôn thần đang cai quản trong khu vực này.

Con cúi xin các ngài nghe thấu lời mời thương xót thương gia chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ độ trì gia chủ chúng con toàn gia an lạc, công việc hanh thông, người người được bình an, tài lộc tăng tiến, sở nguyện tòng tâm, sở cầu tất ứng, tâm đạo mở mang.

Chúng con lễ bạc thành tâm, dâng lên trước án, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)