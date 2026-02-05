Bao sái bàn thờ là nghi lễ lau dọn, làm sạch bàn thờ tổ tiên, thần linh, thường được thực hiện vào dịp cuối năm, nhằm bày tỏ lòng thành kính và tri ân.

Đây không đơn thuần là hoạt động vệ sinh mà là một nghi lễ tâm linh quan trọng, thể hiện lòng biết ơn và sự kính trọng của con cháu đối với tổ tiên. Đồng thời, ghi thức này cũng gửi gắm ước nguyện của gia chủ về một năm mới bình an và may mắn.

Bao sái bàn thờ giúp không gian thờ cúng luôn sạch sẽ, ngăn nắp và tràn đầy sự trang trọng. Việc lau dọn định kỳ còn thể hiện tấm lòng thành kính của con cháu đối với ông bà, tổ tiên.

Ảnh minh họa: Le Khanh

Bàn thờ được chăm chút kỹ lưỡng còn góp phần duy trì sự linh thiêng trong ngôi nhà và tạo bầu không khí ấm áp cho các thành viên.

Nghi lễ bao sái vào dịp cuối năm còn mang ý nghĩa loại bỏ uế khí và những điều kém may mắn tích tụ trong năm cũ. Không gian thờ cúng được làm mới, từ đó lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, giúp gia đình cảm nhận được sự bình an và hứng khởi cho một khởi đầu mới.

Nghi lễ này thường được thực hiện vào dịp cuối năm, đặc biệt vào thời điểm tiến hành cúng ông Công ông Táo (ngày 23 tháng Chạp).

Tuy nhiên, nhiều người băn khoăn không biết việc bao sái ban thờ, rút tỉa chân nhang nên tiến hành trước hay sau lễ cúng ông Công ông Táo.

Theo nhà nghiên cứu văn hóa, chuyên gia phong thủy Phạm Đình Hải (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam), trong quan niệm dân gian, ban thờ, bát nhang (bát hương) là nơi ông Công (Thổ công) ông Táo (Táo quân) và các vị thần ngự.

Vì vậy bao sái ban thờ và tỉa chân nhang tốt nhất là thực hiện sau lễ cúng ông Công ông Táo.

Ông Hải cho biết: “Cần phân biệt việc bao sái ban thờ với việc lau chùi dọn dẹp hằng ngày hoặc dịp rằm, mùng 1 hằng tháng. Có thể coi bao sái và rút tỉa chân nhang là 'tổng vệ sinh' sau 1 năm thờ cúng.

Vì vậy trước khi làm lễ cúng ông Công ông Táo, gia chủ cần dọn dẹp, bày biện ban thờ gọn gàng. Sau lễ cúng thì bao sái và đem chân nhang, tro hương hóa sau khi hóa vàng mã”.