Cách rút tỉa chân nhang chuẩn phong thủy

Theo chuyên gia phong thủy Song Hà, trước khi rút tỉa chân nhang trên bàn thờ, gia chủ cần ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự.

Sau đó, người thực hiện đọc văn khấn, thắp nhang xin phép tổ tiên, thần linh trước khi rút tỉa chân nhang.

Sau khi xin phép, gia chủ tiến hành rút từng chân nhang, cho tới khi còn số lượng chân nhang đẹp nhất 15, 17, 19. Nếu là người làm ăn lớn thì để lại 25, 27, 29 chân nhang để nối phúc khí cho năm tiếp theo.

Nếu phân định theo các bát hương, thì bát hương thờ cộng đồng gia thần, hay gọi nôm na là thần linh thổ công, giữ lại 15 hoặc 25 chân nhang; bát hương thờ cộng đồng gia tiên giữ lại 17 hoặc 27 chân nhang; bát hương thờ bà cô, ông mãnh giữ lại 19 hoặc 29 chân nhang.

Chân nhang sau khi rút sẽ mang đi hóa tro vùi vào gốc cây sân vườn nhà, tuyệt đối không vứt vào thùng rác.

Ảnh minh họa: Đoàn Thu Huyền

Ngoài ra, khi rút tỉa chân nhang, gia chủ không được làm xê dịch bát hương, không xê dịch bàn thờ. Người thực hiện nên một tay giữ bát hương, một tay nhẹ nhàng rút chân nhang.

Sau khi thực hiện xong, người thực hiện cần phải thắp hương cẩn cáo với thần linh và gia tiên.