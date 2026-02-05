Theo chuyên gia phong thủy Song Hà, trước khi rút tỉa chân nhang trên bàn thờ, gia chủ cần ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự.
Sau đó, người thực hiện đọc văn khấn, thắp nhang xin phép tổ tiên, thần linh trước khi rút tỉa chân nhang.
Sau khi xin phép, gia chủ tiến hành rút từng chân nhang, cho tới khi còn số lượng chân nhang đẹp nhất 15, 17, 19. Nếu là người làm ăn lớn thì để lại 25, 27, 29 chân nhang để nối phúc khí cho năm tiếp theo.
Nếu phân định theo các bát hương, thì bát hương thờ cộng đồng gia thần, hay gọi nôm na là thần linh thổ công, giữ lại 15 hoặc 25 chân nhang; bát hương thờ cộng đồng gia tiên giữ lại 17 hoặc 27 chân nhang; bát hương thờ bà cô, ông mãnh giữ lại 19 hoặc 29 chân nhang.
Chân nhang sau khi rút sẽ mang đi hóa tro vùi vào gốc cây sân vườn nhà, tuyệt đối không vứt vào thùng rác.
Ngoài ra, khi rút tỉa chân nhang, gia chủ không được làm xê dịch bát hương, không xê dịch bàn thờ. Người thực hiện nên một tay giữ bát hương, một tay nhẹ nhàng rút chân nhang.
Sau khi thực hiện xong, người thực hiện cần phải thắp hương cẩn cáo với thần linh và gia tiên.
Trước khi tiến hành nghi thức này, gia chủ cần chọn được khung giờ vàng, ngày hợp tuổi.
Sau đó, gia chủ chuẩn bị mâm cúng bao sái bàn thờ gồm: 1 đĩa xôi, 1 miếng thịt luộc, 1 đĩa trái cây theo mùa, 1 ấm trà và bộ 5 chén nhỏ, 3 chén rượu nhỏ… và nước ngũ vị hương, rượu đã ngâm gừng.
Nước ngũ vị hương là nước được đun từ 5 loại hương liệu, gồm hồi khô và quế khô là 2 vị cố định, kèm thêm 3 trong số những loại lá thơm như: sả, hương nhu, trầu không, lá bưởi, lá nếp thơm, lá mùi thơm…
Nước ngũ vị hương và rượu gừng pha vào nhau tạo 7 mùi hương, là 7 vía của trạch chủ thường là nam nhân trong gia đình.
Tiếp đó, gia chủ đọc văn khấn rồi tiến hành bao sái bàn thờ. Quá trình bao sái phải thực hiện một cách nhẹ nhàng, tránh làm rơi, vỡ đồ cúng.
Không được lau dọn, bao sái bát hương của gia tiên trước bát hương thần linh.
Chuyên gia phong thủy Song Hà cũng lưu ý, khi lau dọn bàn thờ, gia chủ phải lau mặt nhật nguyệt của bát hương đầu tiên, lau bát hương trước rồi mới lau đến các đồ thờ khác.
Khi lau dọn tổng vệ sinh bàn thờ, phòng thờ, tối kị mở toang các cửa của phòng thờ. Ánh nắng, ánh sáng chiếu rọi vào bàn thờ được cho là gây tổn hại linh khí, phạm Dương Quang Sát.
Để phòng hỏa hoạn, nếu gia chủ dùng bàn thờ gỗ thì nên đặt thêm tấm kính trên bề mặt, tránh tàn rụng gây cháy. Tuy nhiên, bạn phải dán đề can mờ để không phản chiếu hình ảnh đồ thờ lên trên mặt kính.
Khi lau dọn bàn thờ, gia chủ cần sử dụng nước sạch và ấm.
Nếu bàn thờ bị mối mọt, cong vênh, nứt vỡ hay bát hương nứt, bát hương đồng gỉ thì cần đánh bóng, thay mới.
Sau khi chuyển hoặc thay bàn thờ, thay bát hương, gia chủ phải làm lễ an vị bát hương, an vị bàn thờ.