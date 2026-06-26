Nhiều trường ở khu vực 1 sẽ tăng mạnh điểm chuẩn

TPHCM khu vực 1 tập trung nhiều trường học có chất lượng tốt. Đặc biệt, ở một số trường, thí sinh phải đạt hơn 8 điểm mỗi môn mới trúng tuyển.

Năm 2025, tại khu vực 1 (TPHCM cũ), mặt bằng điểm chuẩn lớp 10 ghi nhận xu hướng giảm rõ rệt so với năm 2024, khi khoảng 70-75% trường điều chỉnh điểm chuẩn đi xuống, với mức giảm phổ biến từ 0,25 đến 1,5 điểm. Đáng chú ý, một số trường có mức giảm sâu hiếm thấy. Cụ thể, so với năm 2024, điểm chuẩn năm 2025 của Trường THPT Nguyễn Thị Diệu giảm tới 4,75 điểm, Trường THPT Gia Định giảm 4,25 điểm, Trường THPT Củ Chi giảm 4,0 điểm. Bên cạnh đó, các trường như THPT Ngô Gia Tự, THPT Tân Túc, THPT Nguyễn Hiền cũng đồng loạt giảm khoảng 3,5 điểm, cho thấy sự biến động mạnh ở nhóm trường tầm trung.

Thí sinh thi lớp 10 TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Ở chiều ngược lại, số lượng trường tăng điểm không nhiều nhưng vẫn xuất hiện những trường hợp đáng chú ý. Nổi bật nhất là Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa với mức tăng đột biến 4,5 điểm - cao nhất toàn thành phố. Một số trường khác như THPT Trần Khai Nguyên, THPT Ngô Quyền tăng khoảng 1,25 điểm; trong khi THPT Tây Thạnh, THPT Giồng Ông Tố, THPT Võ Trường Toản tăng nhẹ khoảng 0,75 điểm.

Trong khi đó, nhóm các trường top đầu nhìn chung ít biến động hơn. Các trường như THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Trần Phú, THPT Lê Quý Đôn chỉ giảm nhẹ từ 0,25 đến 0,75 điểm. Riêng THPT Phú Nhuận giữ nguyên mức điểm chuẩn, còn THPT Nguyễn Thị Minh Khai thậm chí tăng nhẹ 0,5 điểm.

Ngoài ra, một số trường giữ ổn định điểm chuẩn như THPT Bùi Thị Xuân, Trường Trung học Thực hành - Đại học Sư phạm, THPT Lê Thánh Tôn, THPT Nam Sài Gòn hay THPT An Lạc. Điều này phản ánh nhu cầu tuyển sinh ổn định cũng như phổ điểm thi phù hợp với chỉ tiêu của các trường.

Tuy nhiên, năm nay đề thi lớp 10 được đánh giá là nhẹ nhàng hơn. Bên cạnh đó, học sinh khu vực 1 đã quen với cách ra đề và phương thức đánh giá mới, vì vậy mặt bằng điểm thi được dự báo sẽ cao hơn năm trước.

Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân, nhận định điểm chuẩn lớp 10 công lập năm nay nhiều khả năng sẽ tăng trở lại sau khi giảm ở mùa tuyển sinh trước. Theo ông, nhóm trường tốp đầu có thể tăng 1-2 điểm, trong khi nhóm trường giữ ở mức khá, dự kiến tăng 1-1,5 điểm. Đặc biệt sẽ không xảy ra tình trạng thí sinh đạt ba môn 10 điểm cũng trúng tuyển như các năm trước.

Điểm chuẩn các trường ở khu vực 1 TPHCM năm 2025 và 2024

Điểm chuẩn ở khu vực 2 và 3 năm trước ra sao?

Ở TPHCM khu vực 2 (Bình Dương cũ), điểm chuẩn lớp 10 năm 2025 tăng so với năm 2024, thậm chí nhiều trường tăng mạnh. Phần lớn các trường đều ghi nhận mức tăng từ 0,2 đến hơn 1 điểm.

Đáng chú ý, Trường THPT Tân Bình có điểm chuẩn tăng tới 5,55 điểm, mức tăng cao nhất khu vực. Bên cạnh đó còn có các trường như THPT Phước Hòa (tăng 3,05), THPT Nguyễn Huệ (tăng 2,65), hay THPT Bình Phú và THPT Bàu Bàng (cùng tăng 1,70)...

Ở nhóm tăng nhẹ, nhiều trường tăng dao động từ 0,4 đến 1 điểm như THPT An Mỹ, THPT Trần Văn Ơn, THPT Lý Thái Tổ, THPT Thái Hòa, THPT Thường Tân… Ngược lại, số lượng trường giảm điểm không nhiều và mức giảm cũng không quá lớn. Một số trường giảm đáng kể như THPT Trịnh Hoài Đức (giảm 1,40), THPT Dĩ An (giảm 1,20), THPT Nguyễn Thị Minh Khai (giảm 1,15), THPT Nguyễn Trãi (giảm 1 điểm)...

TPHCM khu vực 3 (Bà Rịa Vũng Tàu cũ) có cách tính điểm chuẩn 2 năm 2024 và 2025 khác nhau, nhưng cũng ghi nhận nhiều trường có mức điểm chuẩn khá cao như THPT Vũng Tàu, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Huệ...

Năm 2026, lần đầu thi lớp 10 khi TPHCM sáp nhập cùng Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu. Trước đó, các giáo viên nhận xét đề thi năm nay nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, khả năng thích ứng với đề thi sẽ không đồng đều giữa các khu vực. Học sinh khu vực TPHCM cũ đã quen với cách đánh giá này qua nhiều năm học, trong khi một bộ phận học sinh ở Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu có thể chưa thích nghi với cách ra đề các môn. Điều đó có thể tạo ra sự chênh lệch nhất định về kết quả làm bài giữa các địa phương trong kỳ thi đầu tiên sau sáp nhập. Có thể điểm chuẩn cũng sẽ có sự chênh lệch giữa các khu vực.