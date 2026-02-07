Không lạ lẫm với việc đón Tết Nguyên đán, Tết Trung thu hay Tết thiếu nhi tại bệnh viện nhưng bé N.T.H (14 tuổi, Hải Phòng) vẫn háo hức mỗi khi nhìn thấy cành đào sắc mai trong khuôn viên Bệnh viện Nhi Trung ương những ngày này, đặc biệt trong Phiên chợ 0 đồng, ngày 7/2.

Bé H. mắc bệnh Lupus ban đỏ. Biến chứng suy tim, tràn dịch màng tim, phì cơ tim khiến cơ thể cô bé suy kiệt, chỉ còn hơn 25kg. Mỗi đợt nằm viện của H. kéo dài tận 2 tháng, người thân của bé cho biết, học kỳ vừa rồi, chưa kịp thi cuối kỳ, bé đã phải nhập viện. Hơn một tuần nay, H. mới được tháo ống thở oxy. "Sớm khỏi bệnh cho mẹ đỡ vất vả, được đón Tết ở nhà và được quay lại lớp học" là ước mơ của H. trong ngày cận Tết Nguyên đán.

"Nhiều năm trước, con được mẹ đưa đi chợ Tết ở quê, nay lại được 'đi chợ' Tết ở viện, không khí rất đặc biệt", H. chia sẻ.

Khỏi bệnh và được trở về nhà đón Tết cùng đầy đủ thành viên trong gia đình cũng là ước mơ của bé P.Q.Đ (12 tuổi, Ninh Bình). Hai năm kể từ khi phát hiện mắc bệnh ung thư não, Đ. đều phải đón Tết ở viện do trùng vào lịch xạ trị.

Bé Đ. ước mơ khỏi bệnh, được trở về nhà đón Tết. Ảnh: Võ Thu

"Mấy ngày nữa con lại vào đợt hoá chất lần thứ 7, chưa biết có kịp về quê đón Tết hay không. Con bệnh, gia đình chỉ biết trông cậy vào bác sĩ và sự đáp ứng của con", mẹ bé ngậm ngùi, tay nắm chặt chiếc xe lăn đẩy con. Chị cũng phấn khởi vì tinh thần bé Đ. khá lên trông thấy khi tham gia chương trình Xuân yêu thương này.

Tiến sĩ Hoàng Minh Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, dịp Tết năm nay, bệnh viện duy trì điều trị nội trú cho từ 1.300 đến 1.500 bệnh nhi. Đây chủ yếu là những trường hợp mắc bệnh nặng, bệnh mạn tính hoặc các bệnh không thể gián đoạn quá trình chăm sóc y tế.

"Những khoa có số lượng bệnh nhi đông nhất thường là các khoa điều trị bệnh nặng, bệnh mạn tính và bán cấp, điển hình như Khoa Ung thư, Huyết học", Tiến sĩ Phương chia sẻ với VietNamNet. Đây là những khoa bệnh nhi cần điều trị dài ngày, liên tục, do đó bệnh viện luôn ưu tiên tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ tinh thần, thăm hỏi và chăm sóc đặc biệt cho các em và gia đình.

Một bệnh nhi treo thiệp viết ước mơ trong khuôn viên Phiên chợ 0 đồng tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Võ Thu

Bên cạnh chương trình biểu diễn nghệ thuật, bệnh viện tổ chức Phiên chợ 0 đồng với 48 gian hàng từ bánh kẹo, bánh chưng, sách, tò he, chữ thư pháp, chăn ấm..., giúp san sẻ khó khăn về vật chất, tiếp thêm niềm tin, để các gia đình có thêm động lực đồng hành cùng con trên hành trình điều trị dài ngày.

Bệnh viện cũng có phương án cung cấp 1.300 suất ăn miễn phí cho bệnh nhi và người nhà, bảo đảm việc ăn uống, sinh hoạt đầy đủ, an toàn trong suốt thời gian điều trị nội trú ngày Tết.

Đồng hành với bệnh nhân những ngày cận Tết, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phối hợp cùng các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Xuân yêu thương, Tết sẻ chia” với điểm nhấn là phiên “Chợ Xuân” với 10 gian hàng gồm nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn nằm điều trị tại bệnh viện dịp Tết Nguyên đán như: sữa, bỉm, đồ ăn, đồ dùng cá nhân, áo ấm… Chương trình hỗ trợ hơn 600 suất quà cho người bệnh với tổng giá trị lên tới hơn 2,2 tỷ đồng.

Người bệnh được đồng hành hỗ trợ vật chất, tinh thần trong những ngày cận Tết. Ảnh: BVCC

Tại Bệnh viện Thanh Nhàn, Hội chợ Tết 0 đồng với chủ đề “Xuân bình an, Tết sẻ chia” cũng được tổ chức nhằm hỗ trợ vật chất, tinh thần cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Khác với những phiên chợ thông thường, “khách hàng” của Hội chợ Tết 0 đồng là những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang từng ngày chống chọi với bệnh tật. Người tham gia được Ban tổ chức phát các “phiếu mua hàng” để lựa chọn những món quà Tết thiết thực tại các gian hàng.