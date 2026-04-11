Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) cho biết, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, luôn tiềm ẩn các nguy cơ tiêu cực, gian lận, thậm chí là vi phạm pháp luật bởi kết quả kỳ thi vừa đánh giá chất lượng dạy học, xét tốt nghiệp, vừa là cơ sở quan trọng để tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng.

Theo ông Tuấn, vẫn còn một bộ phận phụ huynh, thí sinh có tư tưởng tiêu cực, tìm cách gian lận để đạt điểm cao nhằm trúng tuyển đại học. Một số cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức kỳ thi còn chủ quan, thiếu trách nhiệm, dẫn đến sai sót khi thực hiện nhiệm vụ.

Ông Tuấn cho biết, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, lực lượng công an xác định 5 thí sinh sử dụng điện thoại chụp ảnh đề thi, gửi lên các ứng dụng AI như ChatGPT để giải. Cục A03 đã phối hợp với Công an Hà Nội xác minh 2 vụ việc, khởi tố một thí sinh về tội vô ý làm lộ bí mật nhà nước. Công an Lâm Đồng cũng khởi tố một thí sinh về hành vi cố ý làm lộ bí mật nhà nước do chụp ảnh đề thi và gửi cho người thân nhờ giải.

Ngoài ra, theo ông Tuấn, những năm qua, dư luận cũng phản ánh nghi vấn một số địa phương có điểm thi cao bất thường so với mặt bằng chung, cho thấy khả năng có sự buông lỏng trong quá trình chấm thi.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) phát biểu tại hội nghị tập huấn công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 do Bộ GD-ĐT tổ chức sáng 10/4.

Năm 2026, kỳ thi tốt nghiệp THPT dự kiến có khoảng 1 triệu thí sinh tại gần 2.500 điểm thi, với khoảng 120.000 cán bộ, giáo viên tham gia. Quy mô lớn này đặt ra nhiều khó khăn, thách thức trong việc bảo đảm đủ lực lượng, phương tiện để giám sát, phòng ngừa nguy cơ tiêu cực và gian lận.

Theo ông Tuấn, nguy cơ gian lận bằng các thiết bị công nghệ cao tiếp tục hiện hữu, nhất là việc sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo. Trên internet, mạng xã hội như Zalo, Facebook, YouTube, Instagram..., tình trạng mua bán các thiết bị công nghệ cao vẫn diễn ra tràn lan và công khai, thí sinh có thể tiếp cận dễ dàng. Các thiết bị ngày càng tinh vi, khó phát hiện, chẳng hạn tai nghe siêu nhỏ như hạt gạo, hoạt động bằng từ trường, thậm chí có thể nhét sâu vào trong màng nhĩ và phải dùng nam châm mới lấy ra được.

Ông Tuấn cảnh báo, các thiết bị ghi hình hiện được ngụy trang tinh vi dưới dạng cúc áo, gọng kính, nhẫn, mặt đồng hồ hoặc máy tính bỏ túi. Đáng chú ý, nhiều thiết bị có thể tự động kết nối mà không cần thao tác vật lý của người dùng; truyền hình ảnh đề thi và nhận đáp án bằng giọng nói chỉ trong vài giây qua mạng di động tốc độ cao.

Bên cạnh đó, sự hỗ trợ của các phần mềm trí tuệ nhân tạo làm gia tăng nguy cơ gian lận và gây khó khăn cho việc truy vết, xử lý của cơ quan chức năng, do các máy chủ thường đặt ở nước ngoài. Thay vì cần đội ngũ để giải đề hùng hậu như trước đây, thí sinh chỉ cần dùng thiết bị siêu nhỏ hoặc điện thoại quét đề thi lên ứng dụng; các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ tự động giải và đọc đáp án, khiến việc kiểm tra, giám sát khó phát hiện hơn.

Đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ nhấn mạnh vai trò của công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức. Theo ông Tuấn, không chỉ học sinh mà phụ huynh cũng đóng vai trò quan trọng, bởi bản thân các em khó có điều kiện tự mua thiết bị nếu không có sự hậu thuẫn từ gia đình hoặc bạn bè, người thân.